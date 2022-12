WhatsApp, non tutti conoscono questa funzione ‘segreta’: semplice da attivare, ti evita brutte figuracce

WhatsApp, non tutti conoscono questa funzione ‘segreta’: semplice da attivare, ti evita di fare delle brutte figuracce . Guarda un po’ qua.

Come abbiamo ripetuto varie volte, WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate ed amate nella vita di tutti i giorni, sia per lavorare che nel proprio tempo libero.

Inoltre, grazie agli ultimi aggiornamenti è diventata uno strumento utilissimo, in grado di compiere tantissime funzioni diverse. Per esempio, può servirci a condividere contatti e posizioni, creare gruppi, scambiarci foto, video e qualsiasi altro tipo di documento, inviare ed ascoltare messaggi vocali e chi più ne ha più ne metta. Insomma, tra poco probabilmente imparerà anche a prepararci il caffè la mattina!

Scherzi a parte, però, possiamo certamente dire che si tratta di un mezzo incredibile che ci semplifica di gran lunga la vita. Tuttavia, sono in pochi a conoscere questa funzione ‘segreta’. Si attiva con un semplice gesto, ma può evitarci di fare delle brutte figuracce. Sai già di che cosa stiamo parlando? Continua a leggere subito il nostro articolo e lo scoprirai.

WhatsApp: non tutti conoscono questa funzione ‘segreta’

WhatsApp è certamente un’applicazione poliedrica e trasversale che ci permette di svolgere, come abbiamo già visto, moltissime attività diverse. Non tutti, però, conoscono tutte le sue varie funzioni. Grazie agli ultimi aggiornamenti che stanno diventando via via più frequenti, questa applicazione di messaggistica istantanea si sta evolvendo in maniera rapidissima ed esponenziale e ad oggi permette di svolgere una miriade di operazioni differenti. Ma sei sicuro di conoscere già questa funzione ‘segreta’? Dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e scopri tutto quello che c’è da sapere a riguardo. In questo modo, per te WhatsApp non avrà più misteri!

Ti evita brutte figuracce

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo di oggi, benché non tutti la conoscano, WhatsApp ha anche una funzione ‘segreta’ che si attiva facilmente e che ti permette di evitarti delle pessime figure con i tuoi interlocutori. Sai già di che cosa stiamo parlando?

Ebbene, di sicuro anche a te sarà capitato di usare quest’app con colleghi di lavoro ed altre persone con cui non hai un’estrema confidenza. Ecco, ti sei mai chiesto che cosa potrebbe succedere se accidentalmente inviassi loro un messaggio che non avresti voluto? Di sicuro sarebbe un vero disastro! Ma cosa c’entra tutto questo con la funzione di cui vogliamo parlarti? Facciamo subito un passo indietro e spieghiamoci meglio.

In pratica, il tasto ‘invio’ della chat di WhatsApp può avere un duplice scopo: inviare il messaggio ed andare a capo. Non tutti lo sanno, eppure questo tasto può essere tarato affinché compia una sola delle due operazioni. Se, per esempio, hai bisogno di formattare il testo in maniera ordinata magari per lavoro ti basterà cliccare sulle impostazioni (le tre lineette in alto a destra), selezionare chat ed attivare o disattivare la funzione ‘tasto invio per inviare’ a seconda delle proprie necessità.

Così facendo, non ti troverai ad inviare involontariamente un messaggio che stavi ancora scrivendo e sistemando, evitandoti fra l’altro delle vere figuracce!