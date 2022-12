Amici, Celentano propone cambiamento drastico: la produzione accetta, cosa succederà adesso

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano propone cambiamento drastico: la produzione accetta, che cosa succederà adesso.

Amici di Maria De Filippi è senza dubbi uno dei talent show più longevi e più seguiti dal grande pubblico. Da questa trasmissione sono infatti usciti talenti del calibro di Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma Marrone, Stefano De Martino e moltissimi altri ancora.

Anche in quest’ultima edizione si stanno delineando già da ora quelli che potrebbero essere i papabili finalisti. Negli scorsi giorni, però, è arrivata una proposta del tutto inaspettata. La maestra di ballo Alessandra Celentano ha sottoposto ai suoi colleghi la possibilità di un drastico cambiamento. Sapete già che cosa è successo? Quando lo scoprirete non riuscirete davvero a crederci!

Amici, Alessandra Celentano propone un drastico cambiamento

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, nella puntata di domenica 11 dicembre la maestra di ballo Alessandra Celentano ha avanzato alla produzione una proposta che potrebbe letteralmente cambiare le sorti del programma e degli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Avete già saputo che cosa è successo? Di fatto, ha richiesto che venga apportato un drastico cambiamento. Quando scoprirete di che cosa si tratta non riuscirete a credere ai vostri occhi.

Che cosa succederà adesso

Alessandra Celentano, la temutissima insegnante di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha di fatto chiesto alla produzione di eliminare il banco del pubblico. Una novità di quest’anno che dà la possibilità agli allievi eliminati dal proprio professore di rimanere in gara qualora il pubblico voglia continuare a sostenerli.

A tal proposito, anche gli altri maestri di ballo, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, hanno espresso il loro accordo, così la produzione ha deciso di accettare la proposta della Celentano. Ciò significa, quindi, che d’ora in poi gli allievi eliminati non potranno più godere di questa seconda opportunità. Ma non finisce qua, perché nel corso dell’ultima puntata la maestra Celentano ha inoltre chiesto che venisse stilata una classifica generale dei ballerini che tenesse conto di tutte le valutazioni finora ricevute e che l’ultimo in graduatoria fosse automaticamente eliminato.

Purtroppo a farne le spese questa volta è stata la ballerina di hip hop Ludovica, allieva di Emanuel Lo, il quale l’aveva già messa in discussione nelle precedenti puntate. Dopo quanto accaduto per la danza, anche Rudy Zerbi, professore di canto, ha presentato la stessa richiesta della collega di ballo ed all’ultimo posto della classifica generale si è posizionato Niveo, alunno di Lorella Cuccarini. La professoressa, però, non ha voluto eliminare il proprio allievo il quale dovrà però dimostrare con tutto se stesso di voler rimanere all’interno della scuola proprio ora che siamo ad un passo dal serale.