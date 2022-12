Attenta a questo segnale: se lui fa così, la vostra storia non è destinata alle nozze

Se sogni un futuro col tuo lui, presta attenzione a questo dettaglio: se si comporta così, forse la vostra storia non è destinata alle nozze.

State insieme da un po’ e ne sei indubbiamente innamorata: ti capita spesso di pensare a come sarebbe mettere su famiglia con lui e a come sarà il giorno delle vostre nozze, eppure qualcosa ti suggerisce che forse stai fantasticando troppo. Nonostante la storia proceda, infatti, c’è qualcosa del suo modo di relazionarsi a te che non ti fa sentire completamente a tuo agio.

Ovviamente, nessuno può essere in sintonia al 100% col partner per 24 ore al giorno, ma se tra voi ci sono dinamiche negative che si ripetono con una certa frequenza, forse è il caso di analizzare più lucidamente il rapporto e rimettere in discussione certe aspettative. E’ infatti da alcuni segnali ben precisi che si può intuire se la storia ha possibilità concrete di giungere a compiere il grande passo o comunque di durare.

Spesso, però, chi è innamorato tende come si suol dire a ‘mettere la testa sotto la sabbia’ rifiutandosi inconsciamente di vedere chiaramente ciò che non funziona. Tra i dettagli che non vanno sottovalutati, ce n’è sicuramente uno abbastanza significativo: cerca di essere onesta con te stessa e se ti rendi conto che lui assume troppe volte questo atteggiamento, forse non è l’uomo giusto.

La vostra storia è destinata alle nozze? Occhio a questo comportamento

“L’amore è cieco” recita un vecchio proverbio e, in effetti, è proprio così. O, almeno, dovrebbe esserlo: chi ama davvero non vede i difetti fisici o caratteriali dell’altro, anzi spesso ne è incredibilmente attratto. Sono proprio i difetti a renderci unici ed insostituibili e se una persona ci ama li accetterà di buon grado.

Precisiamo che ciò non vuol dire assolutamente rifiutarsi di migliorare o di andare incontro al partner per crescere insieme. In ogni rapporto umano è indispensabile accettare qualche piccolo compromesso e mettere in discussione prima di tutto sé stessi.

Discorso ben diverso è invece voler cambiare l’essenza dell’altro. Se noti che lui ti critica costantemente su ogni cosa, che si tratti del modo di vestire, di parlare, di truccarti o nelle scelte che fai, allora fai attenzione. Il fatto che non gli vada mai bene nulla di ciò che sei e che fai dovrebbe farti riflettere: che unione potrà mai esserci tra di voi? Che prospettive avrebbe un eventuale matrimonio con lui?

Del resto, lui ti ha conosciuta così e in teoria ti ha scelta per questo: che senso ha volerti cambiare in tutto e per tutto?

Pensaci e, se ti trovi a dover ammettere che lui ti fa sentire spesso sbagliata, evidentemente le nozze non sono il traguardo giusto per voi.