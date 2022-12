“Ho avuto il risultato, ve ne posso parlare”: il delicato argomento affrontato da Chiara Ferragni; le parole della famosa influencer.

Di influencer, sul web, ce ne sono ormai tantissime ma la numero uno tra le italiane è sempre lei, Chiara Ferragni. Partendo da un semplice blog, l’imprenditrice digitale ha creato un vero e proprio impero digitale ed è, oggi, una delle influencer e modelle più amate e richieste al mondo. Attraverso i social, Chiara interagisce quotidianamente con i suoi followers, con i quali condivide i momenti salienti delle sue giornate, tra carriera e vita privata.

E, nelle scorse ore, attraverso il suo canale di Tik Tok, Chiara ha affrontato un argomento molto delicato, svelando perché da diverse settimane ha portato un cerotto bianco sul braccio. “Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare”, ecco cosa ha rivelato la moglie di Fedez.

Chiara Ferragni svela il motivo del cerotto sul braccio: “È arrivato il risultato”

I fan più attenti avevano notato, da qualche settimana, che Chiara Ferragni portava un cerotto piuttosto grande sul braccio. In molti si chiedevano il motivo e, nelle scorse ore, l’influencer ha deciso di fare chiarezza, spiegando perché non ne ha parlato prima.

“Ora che ho avuto il risultato ve ne posso parlare, prima preferivo aspettare. Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio la visita dei nei perché ho familiarità purtroppo con i melanomi, quindi li controllo molto spesso. Rispetto a sei mesi fa c’era un neo, quello sul braccio, che era leggermente cambiato di colore, quindi per precauzione è stato meglio toglierlo”. Attraverso il video condiviso sul suo canale Tik Tok, Chiara spiega di aver finalmente ricevuto il risultato: “Per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico, tutto ok. Era un neo che è cambiato e quindi era da togliere perché poteva trasformarsi, nel tempo, in un melanoma, che è uno dei tumori peggiori da avere, dei più pericolosi”.

La modella coglie l’occasione per lanciare un messaggio importantissimo ai suoi followers: “Questo per dirvi controllatevi sempre i nei, perché sono tra i tumori peggiori, ma facendo sempre visite è facile trovarli e tenerli sotto controllo”. Parole preziose, quelle di Chiara Ferragni, che come sempre non perde occasione per sfruttare la sua enorme popolarità per condividere messaggi importanti e sensibilizzare il suo pubblico su temi di cui, purtroppo, si parla poco sul web.

Circa un anno fa, la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, ha rimosso dalla sua fronte un carcinoma basocellulare, un tumore maligno della pelle, chiamato anche basalioma. Anche in quel caso, Valentina, che inizialmente pensava si trattasse di un brufolo, sottolineò l’importanza della prevenzione e delle visite mediche medice non appena si nota qualcosa di strano.