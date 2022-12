Che lavoro fa il padre di Chiara Ferragni: una delle figlie ha voluto seguire i suoi passi

Sapete che lavoro fa il padre di Chiara Ferragni? Non tutti lo sanno, ma una delle figlie ha voluto seguire i suoi passi. Cosa c’è da sapere.

Chiara Ferragni è senza dubbi una delle imprenditrici digitali ed influencer più amate e seguite del momento sia in Italia che all’estero.

Sposata con il rapper Fedez, la coppia insieme vanta un numero spropositato di follower e conodivide sui social network ogni momento della propria vita lavorativa e privata. Perfino i loro figli hanno il loro ‘piccolo’ seguito e lo stesso si può dire anche delle altre due sorelle Ferragni, Francesca e Valentina.

Un po’ meno conosciuti sono invece i genitori. La madre Marina Di Guardo ed il padre Marco Ferragni. Sapete in particolare che lavoro fa quest’ultimo? Non tutti lo sanno, ma una delle figlie ha voluto seguire le sue orme. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

La famiglia Ferragni

Come abbiamo detto poco fa, Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer italiane più conosciute sia nel nostro Paese che all’estero. Grazie alle sue condivisioni sui social network, di lei conosciamo praticamente tutto: il marito Fedez, i figli Leone e Vittoria, la casa, il cane, dove va in vacanza, dove va a mangiare e chi più ne ha più ne metta.

Anche gli altri componenti della famiglia Ferragni sono piuttosto famosi. Le sorelle Francesca e Valentina, per esempio, sono anch’esse due volti conosciuti del web. I genitori, invece, sono certamente meno noti, ma a chi segue la bella Chiara sarà certamente capitato di vederli all’interno delle sue storie o nella galleria delle foto su Instagram. Ad ogni modo, sapete che lavoro fa suo padre Marco Ferragni? Scopriamolo subito.

Che lavoro fa il padre di Chiara Ferragni?

Forse non tutti lo sanno, ma il padre di Chiara Ferragni, Marco Ferragni, è un dentista ed ha uno studio odontoiatrico a Cremona. Città natale anche dell’influencer.

L’uomo si è di fatto separato dalla moglie Marina Di Guardo quando la figlia maggiore aveva solo 15 anni, ma da quello che si può vedere oggi sui social network la famiglia Ferragni è rimasta nel corso del tempo molto unita. Ma non finisce qua, perché forse non sapete nemmeno che la secondogenita Francesca ha voluto seguire le orme del padre e diventare dentista per proseguire la tradizione di famiglia.

Per quanto riguarda invece la madre, sappiamo che Marina ha lavorato per molti anni come vicedirettrice nello showroom di Bluemarine, occupandosi delle vendite e dei rapporti con la stampa. Oggi, invece, è autrice di libri noir e racconta di essersi avvicinata alla passione per la scrittura dopo la nascita dell’ultima figlia Valentina. Ne eravate a conoscenza?