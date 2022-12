La accusano di non occuparsi della casa: Chiara Ferragni rivela invece cosa fa ogni giorno

Chiara Ferragni ha spiegato cosa fa ogni giorno ad hater che ha insinuato che lei non si dia da fare in casa.

Sempre al centro dell’attenzione sia nel bene che nel male, Chiara Ferragni è sicuramente tra i personaggi che più spesso subiscono critiche a volte abbastanza pungenti. La sua grande esposizione social e lo stile di vita caratterizzato da un’agiatezza certamente non alla portata di tutti la rendono spesso bersaglio di insinuazioni e polemiche.

Abituata da anni a sentirsene dire di tutti i colori, tanto in positivo quanto in negativo, la bionda imprenditrice digitale non si è lasciata affatto spaventare da una delle accuse più recenti che le sono state rivolte. Come tutti sanno, oltre ad essere una brillante donna in carriera, la Ferragni ha anche una famiglia a cui è legatissima formata da lei, suo marito Fedez e i loro due figli Leone e Vittoria.

Questi ultimi essendo ancora piccoli, danno un gran da fare alla mamma ed al papà proprio come tutti i bambini del mondo. A seguito di un video ironico pubblicato dall’influencer cremonese sul proprio profilo TikTok nel quale raccontava di occuparsi di mettere in ordine tutto il caos lasciato in giro dai suoi bimbi, qualcuno ha avuto da ridire.

Chiara Ferragni spiega cosa fa ogni giorno in casa: la risposta alla critica è da manuale

Nel video ‘incriminato’, la Ferragni aveva accompagnato l’audio con una scritta: “Passo mezz’ora a mettere a posto il disordine dei miei figli in casa. In un minuto hanno fatto il doppio del casino”. L’intento ironico del contenuto appare chiarissimo, eppure qualcuno non sembra aver gradito il voler paragonarsi a tutte le mamme ‘normali’.

Un follower le ha infatti inviato un commento sarcastico in cui si legge: “La ‘bro’ mette a posto”, come a sottolineare che sia abbastanza inverosimile che lei si occupi della cura della casa. Chiara ha scelto di non restare in silenzio di fronte a tale accusa ed ha risposto con un altro video.

“La bro fa questo e fa molto altro come ogni mamma, anche quelle che non hanno un lavoro d’ufficio, lavorano tutto il giorno per i propri figli. Quindi Shut up”, dice la celebre influencer ponendo l’accento su quanto le sue difficoltà quotidiane siano simili a quelle delle altre donne con figli nonostante il suo non sia uno dei lavori più ‘classici’.

Purtroppo, gli interventi dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’ non sono un evento raro, specialmente quelli nei confronti di personaggi noti. A volte poi tali commenti negativi superano decisamente ogni limite, come nel caso di Alessandra Amoroso che ha dovuto chiedere aiuto contro il cyberbullismo subito negli ultimi mesi.

Voi cosa pensate della risposta di Chiara?