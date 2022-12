“È accaduto poco tempo fa, ho chiesto aiuto”: Alessandra Amoroso lascia tutti senza parole

Gli ultimi mesi non sono stati semplicissimi per Alessandra Amoroso: ecco cosa ha confessato la cantante durante un suo concerto.

Ad oggi Alessandra Amoroso è sicuramente tra le cantanti italiane più apprezzate nell’interno panorama musicale nostrano e il successo la accompagna da quando, nel lontano 2009, vinse l’ottava stagione del talent Amici. Le sue canzoni, accompagnate da un timbro vocale molto riconoscibile, sono immancabilmente accolte con grande entusiasmo dal pubblico e i tanti traguardi raggiunti in questi anni ne sono la prova.

Com’è facilmente comprensibile, non sempre la fama e la popolarità sono facili da gestire. Anche in una carriera così sfolgorante come la sua, non sono mancati momenti difficili come quello vissuto dall’artista salentina la scorsa estate. Molti ricorderanno infatti che mesi fa la Amoroso è stata bersagliata da più parti per alcuni episodi accaduti con i fan.

Essendo molto seguita sui social, proprio su tali piattaforme ha ricevuto molti attacchi dai cosiddetti “leoni da tastiera” che l’hanno duramente criticata per alcuni comportamenti. La cantante è stata accusata di non aver firmato degli autografi accompagnando il rifiuto con frasi che non sono affatto piaciute. Tra queste, “non posso farlo a te altrimenti gli altri ci rimarrebbero male” e “sicuramente lo leggerò dopo stai tranquilla e serena”.

Indipendentemente da come la si pensi, una cosa è certa: nessuno ha il diritto di aggredire nessuno neanche verbalmente o con commenti dal contenuto offensivo e minatorio. Purtroppo, è stato proprio ciò che è successo ad Alessandra.

Alessandra Amoroso, il messaggio ai fan contro il cyberbullismo: confessione da brividi

Durante il concerto di apertura del suo nuovo tour intitolato Tutto Accade tour, l’ex vincitrice di Amici ha mostrato al pubblico un video su un proiettore in cui, attraverso l’esperienza vissuta sulla propria pelle, affronta il tema del bullismo su Internet.

“Dietro ad una tastiera si sentono forti e capaci di tutto: di offendere, di giudicare e a volte hanno anche il potere di condizionare. Il cosiddetto cyberbullismo colpisce tutti indistintamente”, dice nel video pubblicato sulla pagina ufficiale di Whoopse.it, aggiungendo poi il proprio racconto personale. “A me è accaduto poco tempo fa, prima del nostro primo stadio insieme. Io ho chiesto aiuto, perché si può chiedere. Non chiudetevi e abbiate il coraggio di parlare e denunciare”.

Parole di incoraggiamento, fiducia in sé stessi e speranza che la talentuosa 36enne pugliese ha voluto lanciare a tutti coloro che stanno vivendo una situazione simile. Un discorso che, provenendo da un personaggio così amato dai giovani, può rappresentare indubbiamente un validissimo contributo ad un’altra piaga che affligge la nostra società.

Complimenti ancora una volta ad Alessandra Amoroso, che con la sua sensibilità è sempre riuscita a portare sul palco argomenti importanti al di là della sua straordinaria musica.