La nuova manicure di Jessica Selassié si fa notare: questo colore va sempre di moda

La nuova manicure di Jessica Selassié si fa notare: il colore che ha scelto di fare va sempre di moda, semplice ma allo stesso tempo luminosissimo.

Jessica Selassié ha trionfato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, arrivando in finalissima contro Davide Silvestri. Quando è entrata a far parte del reality era insieme alle sue sorelle, Lulù e Clarissa: il ‘trio’ è stato sciolto verso dicembre 2021. Inizialmente ha fatto fatica ad aprirsi ma nel corso delle settimane è riuscita ad esporsi sempre di più e ad emergere. E’ entrata in punta di piedi ed è uscita in mezzo all’acclamazione del pubblico che l’ha portata alla vittoria.

Dopo questa partecipazione è sempre molto impegnata con tanti progetti che la vedono protagonista. Sui social mostra ogni cosa, rivelando spesso le collaborazioni che ha allacciato e gli obiettivi che porterà a termine. Il reality le ha dato sicuramente una maggiore popolarità anche se ancora prima era abbastanza nota. In molti infatti la ricorderanno a Riccanza nel 2017, proprio nell’edizione in cui era presente Tommaso Zorzi che ha trionfato un anno prima al GF Vip ed Elettra Lamborghini.

I follower sul suo canale instagram sono cresciuti in una maniera esorbitante, oggi sono oltre 300 mila. Jessica parla con loro attraverso le dirette tanto che, quando succede, va spesso in tendenza su twitter. Inoltre li aggiorna pubblicando video e immagini. In queste ore ha mostrato che cosa ha fatto alle unghie: la sua nuova manicure si fa proprio notare!

Jessica Selassié, la nuova manicure si fa proprio notare: la forma e il colore sono perfettamente in sintonia

Jessica Selassié è stata premiata dal pubblico per la sua semplicità. Nella casa del GF Vip ha mostrato di avere una bellissima personalità, sincera e spontanea: ed è questo che ha conquistato i telespettatori. Molte ragazze si sono rispecchiate in lei, hanno trovato un esempio da seguire, oltre gli ostacoli. L’insicurezza iniziale che Jessica ha qualche volta manifestato non ha preso il sopravvento e nel corso delle settimane l’ha trasformata e la forza in ogni puntata è venuta fuori.

Migliaia e migliaia di persone l’hanno portata alla vittoria e le stesse oggi la seguono sui social, curiose di scoprire i suoi movimenti. Jessica spesso pubblica immagini e sono diverse anche le storie, aggiorna i follower su quello che fa durante la quotidianità. Nelle ultime ore ha fatto vedere, attraverso le sue ig, la nuova manicure: difficile non notarla anche da lontano.

Eccola! Questa volta ha scelto un colore dalla tonalità molto luminosa. La forma delle unghie è circolare e non sono lunghissime, hanno una lunghezza media. Questa manicure piace perchè è semplice, e questa semplicità la rende molto bella. A voi piace come ha scelto di fare le unghie?