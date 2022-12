Sono passati 20 anni, Anna Tatangelo completamente diversa: spunta il video degli esordi

Sono passati 20 anni dal allora, ecco Anna Tatangelo completamente diversa da giovanissima: spunta il video degli esordi che risale al Festival di Sanremo.

Anna Tatangelo è tra le artiste più amate e apprezzate del panorama musicale italiano. Da sempre la sua musica ci conquista e ogni suo brano è ascoltatissimo. Negli ultimi anni ha deciso di stravolgere un po’ il suo genere e le sue canzoni hanno subito un cambiamento che ai fan è piaciuto molto. Non solo, è approdata in televisione con un ruolo completamente diverso da quello che da sempre ha portato in scena.

La cantante ha preso le redini del programma Scene da un matrimonio. La sua conduzione piace tantissimo e la trasmissione ha avuto un certo seguito. Anna racconta le nozze di una coppia di sposi ripercorrendo quello che è successo prima e quello che succede dopo. Ed è in queste ‘scene’ reali che l’emozione prende ogni volta il sopravvento, la stessa che è riuscita a trasmettere ai telespettatori che hanno seguito il format con molta attenzione.

Ha iniziato ad immergersi nella musica molti anni fa quando era giovanissima. La notorietà è cresciuta quando ha partecipato, allora, al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. In molti ricorderanno che fu proprio lei e a trionfare con il brano Doppiamente fragili. Risale al 2002 la sua partecipazione alla kermesse, ricordate com’era a quei tempi? Sono passati 20 anni, ecco com’era Anna Tatangelo in questo video che risale ai suoi esordi.

Tra le artiste più amate dobbiamo citare Anna Tatangelo che da quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica non si è più fermata. In questi anni ha pubblicato molti album e sono tantissime le canzoni che ha portato sul palco, ai concerti o anche nelle trasmissioni. La sua voce è puro incanto, è grinta e forza, è amore! Ed è per questo che riesce a conquistare ogni volta chi l’ascolta.

Qui la vediamo arrivare sul palco del Festival per cantare il brano che l’ha portata alla vittoria. Anna era giovanissima, aveva circa 15 anni. Era soltanto un’adolescente quando ha vinto e l’emozione deve essere stata veramente forte. Rispetto ad oggi qualche cambiamento c’è stato, molte volte, negli anni si è mostrata con un’acconciatura diversa. Era una bellissima ragazza agli esordi e oggi è una bellissima donna e una cantante dal grande talento.