Cristina D’Avena racconta la sua vita senza figli: perché non è mai diventata mamma

Sulla cresta dell’onda da ben 4 decenni, Cristina D’Avena ha spiegato in un’intervista a Vanity Fair perché non ha avuto figli.

Chiunque sia nato nel periodo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 sa benissimo chi è e cosa rappresenta Cristina D’Avena per milioni di adulti di oggi. La sua voce, che accompagnava le note di quelle sigle dei cartoni animati che tutti ancora oggi ricordiamo a memoria, è ormai tra i simboli di un’intera generazione e l’enorme affetto che l’ha sempre circondata finora ne è la prova.

Nonostante i tempi siano molto cambiati, ancora adesso la D’Avena fa il pienone ai concerti ed è richiestissima in tv. Altrettanto successo riscuote il suo profilo Instagram, che conta ben 536mila follower. Proprio in questi giorni l’artista bolognese festeggia un importante anniversario ovvero 40 anni di carriera. Un percorso ricco di aneddoti, esperienze e ricordi di cui la solare 58enne ha fatto un bilancio sulle pagine di Vanity Fair.

Alla nota testata ha confidato ciò che la appassiona del canto e anche qualche retroscena privato. Cristina ha infatti affrontato l’argomento maternità: lei non ha avuto figli e nel corso dell’intervista ha spiegato il motivo di questa “scelta-non scelta”, come lei stessa l’ha definita.

Cristina D’Avena rivela perché non ha figli: “Non mi sono resa conto…”

La dolcezza che ha sempre caratterizzato Cristina non deve indurre a pensare che non abbia grinta e determinazione da vendere. Doti che mette a frutto soprattutto sul palco: nel lavoro è molto scrupolosa e le piace che tutto proceda con precisione. Segno che la strada scelta è stata quella giusta: “Questo lavoro mi fa stare bene: quando canto e mi metto in gioco mi piace, così come la risposta del pubblico, anche se devo sempre migliorarmi e migliorare”, ha detto.

Evidentemente, proprio il grande entusiasmo per il suo lavoro ha fatto sì che per molto tempo tutte le sue energie fossero dedicate a quello. Cristina D’Avena non è diventata madre e, come ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair, il motivo va cercato nella sua completa dedizione alla musica.

La cantate ha spiegato che nessun problema fisico le ha impedito di mettere al mondo dei figli: “Semplicemente è stata una scelta-non-scelta. Ho dedicato la vita al mio lavoro: mi ci sono trovata da giovanissima, ho fatto tantissime canzoni e trasmissioni e, quando sei all’interno di una catena di montaggio di questo tipo, semplicemente non ci pensi”.

Oggi non ha rimpianti riguardo a questo argomento e si mostra comprensiva verso sé stessa: “Non mi sono resa conto del tempo che passava, forse perché dovevo prendere troppe decisioni se mi fossi fermata”.

Anche voi vi state preparando a festeggiare la mitica Cristina D’Avena?