Scommetto che non hai mai usato così le pastiglie per la lavastoviglie: risolvi tutti i tuoi problemi in un colpo solo!

Scommetto che prima d’ora non hai mai usato così le pastiglie per la lavastoviglie: risolvi tutti i tuoi problemi in un colpo solo!

Le pastiglie della lavastoviglie sono un prodotto molto utile da utilizzare nelle faccende domestiche. In pochi, però, sanno che possono essere usate anche in modo alternativo.

In particolare, oltre che per lavare piatti e bicchieri, queste si possono impiegare per tantissimi altri scopi, anche al di fuori della cucina. Lo sapevi? Scommetto che prima d’ora non le avevi mai usate così. Dai, quindi, subito un’occhiata ai prossimi paragrafi e scopri tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Di sicuro ti sarà molto utile perché con un solo prodotto imparerai a risolvere migliaia di problemi.

Scommetto che non hai mai usato così le pastiglie per la lavastoviglie

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, le pastiglie per la lavastoviglie possono essere usate anche in altri modi, perfino al di fuori della cucina. L’avresti mai detto? Eppure è proprio così!

Ma ora basta perdere altro tempo prezioso e scopriamo subito quali sono gli utilizzi alternativi più efficaci. In questo modo, con un unico prodotto potrai risolvere tutti i tuoi problemi in un colpo solo. Davvero fenomenale!

Gli utilizzi alternativi

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo di oggi allora vuol dire che anche tu sei curioso di sapere come si possono usare le pastiglie della lavastoviglie al di fuori della cucina. Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, eppure con quest’unico prodotto puoi risolvere tantissimi problemi legati alle faccende domestiche. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi. Resterai di sicuro di stucco! Ecco come puoi impiegarle:

pulire i bidoni della spazzatura: basta metterci dentro acqua calda ed una pastiglia della lavastoviglie, lasciare agire e poi risciacquare;

basta metterci dentro acqua calda ed una pastiglia della lavastoviglie, lasciare agire e poi risciacquare; lavare le piastrelle della cucina: prepara una soluzione di acqua calda ed una pastiglia della lavastoviglie ed usa il mix per pulire le piastrelle del pavimento o del para schizzi della cucina. In questo modo, unto e sporco spariranno in un lampo;

prepara una soluzione di acqua calda ed una pastiglia della lavastoviglie ed usa il mix per pulire le piastrelle del pavimento o del para schizzi della cucina. In questo modo, unto e sporco spariranno in un lampo; igienizzare l’interno del forno: usa la stessa soluzione per pulire l’interno del forno, lascia agire il tutto per circa 15 minuti ed il gioco è fatto;

usa la stessa soluzione per pulire l’interno del forno, lascia agire il tutto per circa 15 minuti ed il gioco è fatto; scrostare le pentole: riempile con acqua ed una pastiglia della lavastoviglie sciolta all’interno e lascia agire per una notte intera. Così facendo, le incrostazioni verranno via più facilmente;