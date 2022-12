Come apparecchiare la tavola a Natale: i consigli della perfetta padrona di casa

Come apparecchiare la tavola a Natale: trucchi e consigli della perfetta padrona di casa per fare bella figura davanti ai tuoi ospiti.

Hai già pensato a come apparecchiare la tavola a Natale per fare bella figura davanti ai tuoi ospiti? Se stai cercando qualche utile consiglio sei capitata nel posto giusto.

Nel nostro articolo di oggi, infatti, andremo a darti qualche suggerimento per rendere tutto perfetto fin nei minimi particolari. Sei curioso di saperne subito di più? Allora basta perdere altro tempo prezioso e dai un’occhiata ai prossimi paragrafi. Di sicuro troverai qualche idea sfiziosa per diventare anche tu una perfetta padrona di casa.

Come apparecchiare la tavola a Natale

Dopo aver scelto il menu, non ti resta che decidere come apparecchiare la tavola per il pranzo di Natale. Ad ogni modo, prima di soffermarci su alcuni dettagli ben precisi, facciamo alcune considerazioni generali. Innanzitutto, è bene scegliere eventualmente un tema da seguire o magari i colori da usare per richiamare l’arredamento della sala da pranzo e le decorazioni natalizie.

In secondo luogo, bisogna anche adattare l’allestimento della tavola ai piatti che abbiamo deciso di servire. Se abbiamo cucinato il pesce non potranno mancare le posate da pesce, se abbiamo realizzato un menu particolarmente elaborato e ricercato anche l’apparecchiatura dovrà essere caratterizzata da una maggiore formalità e così via.

Al contrario, se abbiamo puntato tutto sulla semplicità e l’allegria potremo sbizzarrirci di più con la fantasia. Ma ora bando alle ciance e scendiamo più nei dettagli.

I consigli della perfetta padrona di casa

Se sei arrivata fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che anche tu sei alla ricerca di idee e consigli per apparecchiare la tua tavola di Natale in modo perfetto e raffinato. Sei curiosa di saperne subito di più? Allora dai un’occhiata ai prossimi paragrafi. Al di là delle considerazioni generali sopra riportate, vediamo quali sono i particolari a cui è bene prestare la massima attenzione:

la tovaglia: deve essere sempre di stoffa e deve avere i suoi tovagliolini coordinati. Per quanto riguarda colore e fantasia, opta per una tinta unita nel caso di una cena più formale e per disegni e stampe se vuoi puntare su un’atmosfera più spiritosa;

deve essere sempre di stoffa e deve avere i suoi tovagliolini coordinati. Per quanto riguarda colore e fantasia, opta per una tinta unita nel caso di una cena più formale e per disegni e stampe se vuoi puntare su un’atmosfera più spiritosa; i piatti: non usare quelli di plastica o di carta, ma quelli di porcellana. Se vuoi stupire i tuoi ospiti usa un servizio con qualche dettaglio particolare: un profilo dorato, un sottopiatto ricercato o un dettaglio natalizio;