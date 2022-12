Michelle Hunziker e Trussardi a cena insieme, ma il ‘dettaglio’ è ben evidente: la conduttrice mostra tutto sul suo canale social.

In questi mesi si è molto parlato di Michelle Hunziker in riferimento al gossip che l’ha vista insieme ad un altro uomo dopo la separazione da Tomaso Trussardi. La conduttrice è stata paparazzata con Giovanni Angiolini, ortopedico ed ex concorrente del Grande Fratello. Gli scatti, spesso pubblicate da Chi, non hanno lasciato spazio a dubbi.

I due sono apparsi molto affiatati, fotografati in teneri momenti di affetto. Sembrerebbe che questa relazione sia durata qualche mese e ad oggi i due non sono più una coppia. Michelle prima ancora è stata legata con l’imprenditore Trussardi, un amore nato nel 2011 e che ha portato alla nascita di Sole nel 2013. Dopo circa 11 anni nessuno si aspettava di ricevere la notizia della loro separazione ma a quanto pare anche le favole più belle non sempre hanno un lieto fine.

Nelle ultime ore però ha ‘spiazzato’ in qualche modo i suoi follower pubblicando una foto sul suo canale instagram, attraverso le storie, in cui si è mostrata proprio con Tomaso. Nello scatto è ben evidente un ‘dettaglio’, che all’occhio dei fan non poteva passare inosservato.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme: lei pubblica uno scatto e un ‘dettaglio’ è ben evidente

Michelle Hunziker negli ultimi mesi è stata paparazzata con Giovanni Angiolini, dopo la separazione da Trussardi. Ad oggi però la bella conduttrice è tornata single, la relazione con l’ex concorrente del GF è terminata. In queste settimane però un’altra notizia ha cominciato ad avere un certo peso.

Infatti è iniziata a girare la voce che la conduttrice sarebbe tornata con l’imprenditore: è davvero così? In queste ore proprio Michelle ha mostrato di essere a cena fuori. Ha ripreso ogni cosa con il cellulare attraverso le sue storie instagram e ha condiviso tutto sui social. Ebbene, a cena fuori era proprio con Trussardi, suo ex compagno. Nello scatto che la conduttrice ha postato è ben evidente un dettaglio che lei stessa ha riportato e che ovviamente agli occhi dei fan non poteva passare inosservato.

Michelle ha scritto: “Cenetta top tra ex!”. Adesso non ci sono più dubbi, a quanto pare non c’è stato nessun ritorno di fiamma tra la conduttrice e Tomaso. Lo ha riferito lei stessa parlando, appunto, di ‘ex’. Possiamo comprendere che i due siano rimasti in buoni rapporti, com’è giusto che sia. Inoltre hanno anche una bambina insieme, la piccola Sole nata nel 2013. Nel video che la Hunziker ha condiviso, c’è un nuovo particolare da notare. Subito dopo riprende Aurora e il suo compagno Goffredo ad un tavolo lontano e dice che hanno prenotato nello stesso ristorante: “Nel frattempo totalmente ignari, i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante“.