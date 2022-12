Michelle Hunziker giovanissima, com’è cambiata: sono passati diversi anni

Il tenero scatto che ritrae una giovanissima Michelle Hunziker insieme a sua figlia Aurora nata da poco: com’è cambiata la conduttrice.

Compleanno speciale per Aurora Ramazzotti, figlia dei celeri Michelle Hunziker ed Eros: domenica 5 dicembre ha compiuto 26 anni e stavolta a tenerle compagnia c’è anche il bebè che porta in grembo. La spumeggiante figlia d’arte, infatti, mesi fa ha reso nota la sua prima gravidanza dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi e i rumors susseguitisi per mesi.

Lei e il fidanzato Goffredo Cerza diventeranno presto genitori e sono al settimo cielo: negli ultimi tempi la ragazza non ha esitato ad immortalarsi in tenerissimi scatti social in cui mostra il pancino ormai evidente e anche i futuri nonni non stanno nella pelle dalla felicità.

La Hunziker, tra l’altro, sente particolarmente tutta l’emozione del percorso che sta vivendo sua figlia, visto che anche lei si è trovata a diventare mamma in giovanissima età. Se il papà le ha fatto gli auguri postando sul proprio profilo Instagram un selfie sotto il quale ha scritto “26 anni d’Amore. Auguri cucciola mia”, la conduttrice non le ha fatto mancare una dolcissima dedica via social. Si tratta di un vecchio scatto in cui Aurora ha pochi mesi e lei, giovanissima, la tiene in braccio.

Ma voi ve la ricordate Michelle all’epoca? Vediamo com’è cambiata!

Michelle Hunziker in una foto di tanti anni fa: com’era giovanissima e com’è adesso

Consapevole dello straordinario momento che sta attraversando la propria primogenita, la conduttrice Mediaset ha condiviso con i fan la bellissima foto ricordo da cui traspare tutto l’amore verso quella che era un tempo la sua creatura e che oggi è una splendida donna che sta per ricevere la gioia più grande della vita. “Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!!”, ha scritto Michelle nella didascalia all’immagine. Ha poi pubblicato lo stesso scatto anche tramite le Ig stories aggiungendo gli auguri di buon compleanno alla figlia e un “I love you”.

Come si nota chiaramente, qui Michelle era davvero una ragazzina, ma ciò che fa davvero restare a bocca aperta è quanto non sia poi tanto cambiata da allora. Certo, l’espressione dello sguardo era sicuramente più infantile ed acerba, ma diciamoci la verità: nessuno indovinerebbe la sua età esatta, visto che ne dimostra 15 in meno! Merito del DNA e del suo essere super dinamica: fatto sta che l’ex moglie di Eros resta tra le donne più affascinanti ed in forma dell’intero mondo dello spettacolo.

Insieme madre e figlia sono davvero stupende in questa foto, vero? Tanti auguri alla bella Aurora anche da parte nostra!