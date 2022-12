Totti Noemi Bocchi, l’ex marito mette tutto in discussione ma su una cosa è certo: “Non riuscirà mai a…”

L’ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, mette tutto in discussione: su una cosa è molto certo.

È sicuramente questa la coppia più chiacchierata del 2022: quella formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi! Dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, l’ex capitano giallorosso ha continuato ad essere sulla bocca di tutta per via della sua relazione con la bella romana. I due, come raccontato dal diretto interessato a Il Corriere della sera nel Settembre scorso, starebbero insieme da poco meno di un anno, eppure sembrerebbe che con lei il buon Totti abbia ritrovato la serenità che da tempo mancava nella sua relazione con la Blasi.

Per quanto la relazione di Francesco Totti e Noemi Bocchi sia finita sulla bocca di tutti, nessuno dei due diretti interessati ha mai proferito parola. Certo, a Il Corriere della sera, l’ex capitano giallorosso ha raccontato cosa lo ha spinto ad innamorarsi della sua attuale compagna, ma poi non ha mai più detto nulla. Adesso, a distanza di tempo dalla conferma della loro relazione, ha scelto di rompere il silenzio l’ex marito della Bocchi.

È proprio sulle pagine del settimanale ‘Chi’, che Mauro Caucci – è questo il nome dell’ex marito di Noemi Bocchi – è intervenuto sull’attuale vita privata dell’ex moglie, lasciandosi andare ad un lungo sfogo. Dalle sue parole, si capisce chiaramente che l’uomo mette tutto in discussione, persino le notizie che riguardano il lavoro di Noemi e da dove proviene, ma è certo di una cosa in particolare. Cosa? Scopriamolo!

Francesco Totti, l’ex marito di Noemi Bocchi rompe il silenzio: cosa ha detto su di lei

Fino a questo momento, come dicevamo poco fa, Mario Caucci ha scelto di non proferire mai parola sulla relazione di Noemi Bocchi, sua ex moglie, e Francesco Totti. È sulle pagine del settimanale ‘Chi’, però, che adesso si è lasciato andare ad un lungo e duro sfogo nei confronti della giovane romana. “Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene”, ha spiegato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Facendo, quindi, chiaramente intendere quanto il suo amore nei confronti della bella Bocchi fosse davvero immenso. Legati da diversi anni, il buon Caucci ha anche spiegato di avere vissuto una storia d’amore all’insegna della felicità materiale e di non averle mai fatto mancare nulla sotto questo punto di vista. “Dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l’anello”, ha detto.

Insomma, lo sfogo di Mauro Caucci non è assolutamente pacifico nei confronti della sua ex moglie. Pensate, ha messo addirittura in discussione la veridicità delle notizie che girano sul suo conto. “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?”, ha detto. L’ex mariti di Noemi Bocchi, quindi, descrive l’attuale compagna di Francesco Totti come una donna che sa il fatto suo e che è disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. “Per arrivare ai suoi scopi ha usato ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie”, ha asserito.

Mario, quindi, mette tutto in discussione, ma su una cosa è certo: l’amore che lui ha sempre provato nei suoi confronti. “Dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo”, ha affermato.

Chi è e cosa fa nella vita Mario Caucci?

Sappiamo benissimo cosa state pensando: chi è Mario Caucci e, soprattutto, di che cosa si occupa? Nato a Roma, l’ex marito di Noemi Bocchi oltre ad essere il team manager dal Tivoli Calcio 1919, è uno dei maggiori imprenditori italiani. Laureatosi presso la Business School della LUISS ed un passato da cavatore, è entrato a far parte dell’azienda di famiglia, che si occupa all’estrazione e al commercio delle cave di Guidonia e Carrara. E si interessa maggiormente dei rapporti internazionali.

Non si hanno notizie sull’attuale sua vita privata, ma recentemente a Il Messaggero ha raccontato di aver sofferto parecchio per la separazione da Noemi.