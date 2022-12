Forse nessuno te l’ha mai detto ma non puoi continuare a sbagliare: ti spiego come va pulito; il trucchetto di cui non saprai fare più a meno.

È una della attività più noiose ma, purtroppo, anche di quelle più indispensabili: la pulizia della nostra cucina è qualcosa a cui non possiamo proprio sottrarci. A differenza delle altre camere, la cucina necessita di particolari attenzioni, poiché, dopo l’utilizzo dei fornelli, bisogna fare i conti con macchie di unto, grasso e sporco di ogni genere. Ma come fare per ottenere un ottimo risultato in poco tempo? Ebbene, c’è un errore (molto comune!) che non va assolutamente commesso.

Un errore che riguarda la pulizia di una superficie in particolare, presente in moltissime cucine. La fretta, il tempo ridotto e le tante cose da fare, spesso, non ci fanno badare a dei piccoli accorgimenti che, però, sono fondamentali per ottenere una pulizia perfetta e, soprattutto, per non rovinare la nostra cucina. Se sei curiosa di scoprire come fare per avere una cucina brillante e senza alcun alone, sei nel posto giusto!

Un errore gravissimo nella pulizia della cucina: il metodo per non continuare a sbagliare

Cucina in acciaio inox, in quanti la amano? Sono sempre di più le persone che scelgono questo materiale per lavello, rubinetti e piano cottura e, senza dubbio, l’effetto finale è elegante. C’è, però, l’altro lato della medaglia: non è sempre semplice pulire l’acciaio ed è davvero frequente commettere degli errori in questo senso. Capita anche a te di ritrovarti sempre e comunque gli aloni anche se pulisci accuratamente la superficie? Ecco alcuni consigli da seguire per risolvere tutti i tuoi problemi.

Premesso che devi assolutamente dire no ai prodotti troppo aggressivi, come acidi, alcool o candeggina, o a spugnette che potrebbero graffiare la superficie, un altro errore da evitare è quello di non asciugare bene dopo aver pulito. Le macchie di acqua formeranno residui di calcare difficili da rimuovere: ricorda sempre di asciugare l’acciaio accuratamente dopo aver igienizzato la superficie. Ma cosa utilizzare per pulirla al meglio?

Come sempre, esistono valide alternativa ai classici detersivi ed una di queste è il bicarbonato di sodio, che ha un’azione potentissima per quanto riguarda la pulizia dell’acciaio. Ti basterà unirlo all’acqua tiepida per dare vita ad una soluzione davvero efficace, ma non è finita qui. In caso di superficie particolarmente unta, puoi servirti anche dal caro e vecchio aceto, un altro super alleato naturale per le pulizie domestiche. Importante, al termine della pulizia, sciacquare bene il tutto e passare un panno in microfibra per ottenere un effetto lucente. Asciuga per bene, fino all’ultimo residuo di acqua: è fondamentale!

Segui questi piccoli consigli e la tua cucina in acciaio non sarà mai danneggiata, risultando brillante e pulita come non mai.