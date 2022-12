Se anche tu hai l’abitudine di metterli nell’asciugatrice, non farlo mai più: è un errore che potrebbe costarti caro

Hai anche tu l’abitudine di mettere questi capi in asciugatrice? Da oggi non lo farai mai più: compiere questo gesto potrebbe costarti davvero caro.

Che grande invenzione l’asciugatrice! Soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione e l’urgenza di lavare ed asciugare il bucato appena lavato, l’utilizzo di questo elettrodomestico rappresenta una vera e propria manna dal cielo. Tutti i fruitori la amano, ma quello che non tutti sanno è che l’asciugatrice non può essere assolutamente utilizzata per tutti i capi d’abbigliamento. Ce ne sono alcuni, infatti, che sono parecchio delicati, che mal digeriscono le alte temperature. E che, quindi, devono essere necessariamente asciugati alla vecchia maniera.

Per quanto possa essere bello l’inverno e le rigide temperature, non si può fare a meno di sottolineare quanto questa stagione possa risultare parecchio ostica a tutti gli amanti del pulito. E, soprattutto, a tutti coloro che sono soliti fare tante lavatrici al giorno. L’alto tasso di umidità dell’inverno e le piogge incessanti, infatti, non solo non consentono una perfetta asciugatura del bucato appena lavato, ma anche una pila di panni da stirare.

Se recentemente ci è capitato di raccontarvi come sia possibile riporre i capi nell’armadio senza ricorrere al ferro da stiro, soprattutto, le lenzuola, adesso vogliamo raccontarvi qualcosa che in pochi sanno. C’è un’abitudine molto comune che, senza alcun dubbio, un po’ tutti fanno con l’asciugatrice. Di che cosa parliamo?

È questa l’abitudine più comune di chi possiede un’asciugatrice: non farlo mai più

Dopo avervi spiegato cosa sia importante evitare di lavare in lavastoviglie per garantire una certa incolumità dell’elettrodomestico, adesso vogliamo raccontarvi quale sia l’abitudine che non bisogna assolutamente mettere in pratica con l’asciugatrice. Come dicevamo, sono davvero tantissime quelle persone che sono solite utilizzare questo tipo di elettrodomestico per velocizzare i tempi di asciugatura del bucato appena lavato, ma sono altrettanto numerose quelle persone che non conoscono tutti i suoi segreti alla perfezione. Anche voi, ad esempio, siete soliti inserire al suo interno qualsiasi capo d’abbigliamento? Ecco. È proprio qui che casca l’asino: è sbagliatissimo!

Se anche voi, infatti, siete soliti inserire all’interno dell’asciugatrice i capi di qualsiasi tessuto, sappiate che state veramente compromettendo l’incolumità del vostro bucato. Alcuni capi, come detto poco fa, necessitano di tutte le dovute accortezze per evitare dei danni irreversibili. Di quali parliamo esattamente? Oltre ai capi con del tessuto sintetico, è consigliabile non procedere con l’utilizzo dell’asciugatrice quando si tratta di seta, che è preferibile farlo asciugare all’aria aperta, e di raso. Infine, è sempre bene evitare di asciugare alla vecchia maniera anche: costumi da bagno e reggiseni e tessuti di lino.

Fate molta attenzione, quindi, quando usate l’asciugatrice. Seppure inconsapevolmente, rischierete di rovinare tutto.