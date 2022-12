Sinisa Mihajlovic, il dolore della figlia: “Promettimi che ti farai ancora sentire”, parole da brividi

La figlia di Sinisa Mihajlovic si lascia andare ad uno straziante saluto per il suo papà: parole da brividi, un dolore davvero immenso.

Dopo ben tre anni dall’annuncio dell’inizio della sua lotta contro la leucemia, Sinisa Mihajlovic è morto! A diffondere la notizia, è stata una nota Ansa nel pomeriggio di Venerdì 16 Dicembre. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Tantissimi coloro che si sono stretti intorno alla famiglia dell’ex allenatore del Bologna ed altrettanto numerosi quegli amanti dello sport e del calcio che, ancora adesso, sono completamente increduli.

Il primo amore di una figlia è, senza alcun dubbio, il papà. Si possono alternare anche tanti fidanzati nella sua vita, ma quel principe azzurro che tutte desiderano da bambine sarà solo uno: il proprio padre! È questo quello che si capisce chiaramente dall’ultimo post Instagram che la figlia di Sinisa Mihajlovic ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Con una serie di scatti che ritraggono l’ex allenatore del Bologna nel clou della sua carriera da calciatore e preparatore atletico, la giovane Virginia ha concesso l’ultimo saluto straziante al suo papà.

“Promettimi che ti farai ancora sentire, io ho ancora tanto bisogno di te”, è con queste commoventi parole che Virginia saluta il suo papà, lasciando tutti senza parole.

Sinisa Mihajlovic, il commovente messaggio di sua figlia Virginia: parole da pelle d’oca

Sono davvero tantissime quelle persone che, appena appresa la notizia della sua morte, hanno voluto concedere a Sinisa Mihajlovic un ultimo saluto. Non parliamo solo di coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di averci a che fare, quindi colleghi, calciatore e volti dello spettacolo, ma anche coloro che lo hanno sempre apprezzato e, soprattutto in questo ultimo periodo, lo hanno amato ancora di più. Tra tutti i messaggi ricevuti, però, quelli che fanno parecchio rumore, sono proprio quelli arrivati dalla sua famiglia, che non l’ha mai abbandonato mai e, soprattutto, in questi tre anni. Parliamo, quindi, di Arianna Rapaccioni, sua moglie, ma anche delle sue due figlie Virginia e Viktorija.

È proprio Virginia, la giovane ragazza che l’aveva anche reso nonno nel 2020, che su Instagram si lascia andare ad un ultimo saluto straziante. “In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso”, inizia così l’ultimo post della bella Mihajlovic, che riempie gli occhi di lacrime a chiunque. Un amore bello e puro, quello tra Sinisa Mihajlovic e sua figlia Virginia, che ha reso le sue giornate e gli ultimi anni indimenticabili. “Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me e per noi. Troppo per tutti”, ha scritto.

Il dolore che oggi Virginia per la morte del suo papà non ha limiti. E le sue parole ce ne danno conferma. “Ti amo papà, per sempre, sempre, sempre, sempre. Te lo griderò ogni giorno, convinta che il mio grido arriverà fin lì. Non saremo mai distanti”, ha concluso.

Parole da brividi, da come si può chiaramente comprendere, che hanno fatto breccia nel cuore di tutti.

Il saluto di Viktorija e sua moglie Arianna

Aveva già fatto intendere a tutti il suo amore con un messaggio da brividi, ma adesso Arianna Rapaccioni – con la quale Sinisa ha condiviso ben 25 anni di matrimonio e 5 figli – vuole ancora di più sottolineare il loro legame. “Quando non sarai più parte di me , ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle , allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”, ha scritto l’ex soubrette tv a corredo di una foto che li ritrae belli, felici e sorridenti. Quando, quindi, molto probabilmente, la malattia non aveva affatto fatto capitolino nella loro vita.

Infine, anche l’altra figlia Viktorija ha concesso l’ultimo saluto al suo papà. Con una poesia di Eugenio Montale, la giovane Mihajlovic ha commosso tutto il web.

La redazione di Universomamma rinnova le proprie condoglianze alla famiglia di Sinisa Mihajlovic.