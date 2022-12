A Natale in tavola non può mancare il salmone! Ti faccio vedere io come lo preparo: ricetta sfiziosissima

A Natale in tavola non può proprio mancare il salmone! Ti faccio vedere io come lo preparo: ricetta semplice e sfiziosissima.

Tra i tanti ingredienti che non possono proprio mancare a tavola a Natale c’è anche il salmone affumicato. Un prodotto semplice e ricco di gusto che si può usare in tantissimi modi diversi per servire antipasti, primi e secondi davvero sfiziosissimi.

A tal proposito, quest’oggi voglio proprio mostrarti come lo preparo io. Sicuramente, è particolarmente indicato fra gli antipasti e si può utilizzare all’interno di svariate ricette. Ecco qua la mia preferita. Spero piaccia anche a te! Di certo ti permetterà di fare bella figura davanti ai tuoi ospiti senza troppa fatica.

A Natale in tavola non può mancare il salmone

Se ti piace il salmone e non puoi proprio farne a meno nemmeno a Natale sei capitato nel posto giusto perché quest’oggi sto per mostrarti una ricetta semplice e sfiziosissima per realizzare un antipasto natalizio davvero eccezionale. Provalo, di sicuro ti farà fare bella figura davanti ai tuoi ospiti. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi e poi mi dirai. Per prima cosa, però, procurati tutto il necessario.

Ingredienti:

300 grammi di salmone affumicato;

6 fette di pancarrè;

3 cucchiai di formaggio spalmabile;

1 uovo sodo;

cetriolini;

1 cucchiaio di maionese;

1 cucchiaio di senape;

sale fino;

pepe nero.

Preparazione

La mia ricetta di oggi per servire il salmone anche a Natale è davvero semplicissima e sfiziosissima. Se seguirai tutte le mie indicazioni in men che non si dica sarai pronto a servire un delizioso tronchetto salato perfetto come antipasto. Per prima cosa, procurati uno stampo per plumcake e foderalo con la pellicola trasparente. Dopodiché, ricopri la superficie con le fette di salmone affumicato e metti tutto in frigorifero.

Nel frattempo, prepara la farcia mescolando insieme all’interno di un piatto il formaggio spalmabile, i cetriolini tritati, l’uovo sodo, la maionese, la senape, dei pezzetti di salmone avanzato, un pizzico di sale ed una grattata di pepe nero. A questo punto, riprendi lo stampo, togli i bordi dal pancarrè ed usa due fette per riempire la base del tronchetto, ricoprile quindi con la farcia al formaggio e livella ben bene la superficie.

Ripeti l’operazione adagiando altre due fette di pane ricoperte con la farcitura precedentemente preparata e termina il tutto con le ultime due fette di pancarrè. Chiudi, infine, il tronchetto con il salmone. Avvolgi l’antipasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare per un’ora in frigorifero. Trascorso il tempo necessario, non dovrai fare altro che sformare il tuo tronchetto di salmone, tagliarlo a fette e portarlo in tavola. Sentirai che delizia!

Il consiglio extra: noi abbiamo voluto prepararlo con il salmone, ma se ai tuoi ospiti non piace il pesce puoi tranquillamente prepararne una seconda versione sostituendo questo ingrediente con il prosciutto cotto. Così facendo, farai felici tutti!