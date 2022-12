Amici, è molto provato e dimagrito: torna sui social dopo il momento delicato

L’ex concorrente di Amici ritorna sui social dopo un momento molto delicato e si mostra provato e particolarmente dimagrito: cos’è successo.

Un momento piuttosto delicato, quello vissuto dall’ex concorrente di Amici, che non ha potuto fare a meno di raccontare passo dopo passo sul suo canale social ufficiale. La notizia del ricovero è arrivata all’incirca due mesi fa, adesso però l’amato talento di Maria De Filippi si è mostrato al suo pubblico molto provato e dimagrito. Cos’è successo?

Era esattamente il 22 Agosto scorso quando, con uno scatto che mostrava il braccio attaccato ad una flebo, l’ex talento di Amici rivelava di essere ricoverato per via del Covid. “Lo avevo sottovalutato, da 10 giorni sto passando l’inferno”, aveva spiegato il giovane, raccomandando ai suoi sostenitori di stare molto attenti. A distanza di qualche giorno da questo suo ‘annuncio’, ne era arrivato un altro che ha completamente messo in brividi. Per via di alcune complicanze sorte dopo il virus cinese, infatti, il cantante ha rivelare di essere ancora in ospedale. “Ho dovuto curare una brutta infezione al midollo spinale e cervello”, ha continuato a dire. Tranquillizzando, però, tutti ed annunciando al suo pubblico di essere pronto per tornare a casa qualche giorno dopo.

Non sappiamo cosa sia successo da quel momento, ma in un video condiviso sui social il 6 Dicembre scorso, l’ex talento di Amici si è mostrato ancora molto provato e dimagrito.

L’ex di Amici si mostra dimagrito e provato dopo il momento delicato vissuto: cos’è successo

Sembrava che tutto stesse andando per il meglio e che l’ex talento di Amici fosse pronto a ritornare in casa dopo aver sconfitto il Covid ed alcune sue conseguenze, ma sembrerebbe che non sia stato affatto così. Il 6 Dicembre, con un video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il giovanissimo cantante campano si è mostrato al suo pubblico molto provato e dimagrito. Come dicevamo poco fa, non sappiamo cosa sia successo in questi ultimi mesi, ma nell’ultimo filmato social il giovane ha raccontato di stare decisamente meglio, ma di dover ancora curarsi. “La terapia è ancora lunga”, ha spiegato.

Siamo certi che anche voi vi ricorderete di lui ed avrete fatto il tifo per lui ai tempi di Amici. Parliamo di Pasqualino Maione, ex concorrente del talent di Maria De Filippi nel 2007, l’edizione vinta da Marco Carta. Il giovane campano, quindi, non ha vissuto un momento facilissimo della sua vita. Dalle sue parole social, però, si capisce chiaramente la sua volontà di stare bene e riprendersi al suo presto.

Insieme ai tanti messaggi di affetto giunti a corredo del suo ultimo video, si aggiungono anche il nostro più sincero in bocca al lupo.

Com’è cambiato dopo Amici

Vi ricordate com’era Pasqualino ai tempi di Amici? Giovanissimo all’epoca, il cantante campano si mostrava al pubblico di Canale 5 piuttosto mingherlino. Chissà cosa sarà successo dopo il talent, ma si può dire che il giovane Maione abbia iniziato a dare particolare importanza all’aspetto fisico. Decisamente più muscoloso rispetto ai suoi esordi in tv, Pasqualino sapeva come lasciare senza parole il suo pubblico per il suo fascino.

Auguriamo a Pasqualino una veloce ripresa.