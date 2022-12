Cos’ha Paolo Del Debbio e perché è stato sostituito nella trasmissione ‘Dritto e Rovescio’

Il giornalista Paolo Del Debbio assente durante la scorsa puntata di ‘Dritto e Rovescio’: cos’è successo al conduttore.

Tra i talk show politici più seguiti degli ultimi anni, ‘Dritto e Rovescio’ è ormai un appuntamento fisso per milioni di italiani. Al timone del programma fin dai suoi esordi nel 2019, il giornalista Paolo Del Debbio, noto volto dell’informazione targata Mediaset, che ogni settimana tratta le notizie relative alla politica e alla società italiane di maggior impatto. L’ultima puntata dell’anno è andata in onda lo scorso giovedì 15 dicembre, come sempre su Rete 4.

Quello che sta per volgere al termine è stato sicuramente un anno di grande successo per la trasmissione visti gli ascolti, ma proprio a chiusura del ciclo di puntate che precede l’inizio del 2023, c’è stato un imprevisto. Grande assente in studio giovedì è stato proprio il conduttore che si è comunque collegato da casa per salutare l’affezionato pubblico.

A fare le sue veci è stato un collega, Marcello Vinonuovo. Quarantadue anni, nato a Palermo e cresciuto a Salerno, Vinonuovo si è laureato in Filosofia all’Università Federico II di Napoli per poi intraprendere la carriera di giornalista. Dopo i primi tempi in radio e tv locali, è entrato a far parte della redazione di Rcs Media Group ed è poi diventato inviato dei tg Mediaset Studio Aperto e Tgcom24.

Già tra i collaboratori di Del Debbio dai tempi di ‘Quinta Colonna’, il brillante giornalista ha aperto la puntata collegandosi col conduttore che era rimasto a casa. “Paolo Del Debbio purtroppo non sta bene, ma noi siamo subito in collegamento con lui”, ha detto al pubblico.

Perché Paolo Del Debbio non era in studio: cos’è successo al conduttore di ‘Dritto e Rovescio’

Come anticipato da TvBlog prima della puntata di giovedì, Del Debbio non ha potuto essere presente in studio per via dell’influenza che in questo periodo sta colpendo tanti italiani. Lo ha confermato il diretto interessato quando si è collegato da casa con Vinonuovo. “Ciao, un saluto a tutto il pubblico. Purtroppo proprio prima dell’ultima puntata mi sono beccato anche l’influenza, dopo il Covid a giugno”, ha spiegato il noto volto Mediaset.

Ha poi fatto gli auguri di buone feste ai telespettatori ed ha anche salutato il primo ospite della serata, il governatore del Veneto Luca Zaia, anche lui collegato da casa e influenzato. “La saluto! Mi spiace non intervistarla, ma la lascio in mani del mio giovane collega molto bravo e capace”, ha concluso.

Come ci si aspettava, Marcello Vinonuovo si è mostrato ancora una volta all’altezza del compito ed ha guidato in modo eccellente la puntata. L’appuntamento con ‘Dritto e Rovescio’ è ora fissato a giovedì 12 gennaio 2023, sempre in prima serata su Rete 4.

E voi avete seguito la puntata?