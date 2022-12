Il caffè non sale dalla moka? Consiglio della nonna preziosissimo: ci vogliono pochi secondi

Stai preparando il caffè, ma non sale dalla moka? Ecco il consiglio della nonna preziosissimo: ci vogliono solo pochi secondi.

Preparare e bere il caffè per noi italiani è un vero e proprio rito. Un momento di pausa e di puro relax da trascorrere da soli o da condividere preferibilmente con amici e parenti.

Alcuni preferiscono berlo al bar, altri invece amano farlo a casa con le cialde o, meglio ancora, con la moka. In particolare, se anche tu sei fra quelli che non riescono proprio a rinunciare alla classica caffettiera di sicuro avrai notato che qualche volta il caffè potrebbe far fatica a salire. Ma qual è il motivo di questo piccolo inconveniente? E soprattutto, che cosa si può fare per risolverlo? Scopriamolo subito.

Quali potrebbero essere le cause

Come abbiamo detto poco fa, preparare il caffè a casa con la moka è uno dei grandi piaceri della vita. Ma che cosa bisogna fare, però, se ci accorgiamo che questo non sale dalla caffettiera? Prima di rispondere alla nostra domanda di oggi, occorre capire quali potrebbero essere le cause all’origine del fenomeno.

Innanzitutto, potremmo esserci dimenticati di mettere l’acqua nella caldaia. Pertanto, è bene verificare subito questo passaggio prima di rischiare di bruciare addirittura la caffettiera. In alternativa, il problema potrebbe dipendere dalla quantità di caffè messa all’interno del filtro. In particolare, se è stata versata troppa polvere ed è stata anche pressata eccessivamente, questa farà sicuramente fatica a salire.

Anche macinare troppo il caffè può essere una delle cause di intoppo della moka. Infine, potrebbero esserci delle tracce di calcare nel filtro o in qualche altra componente della caffettiera. Ad ogni modo, per risolvere il problema ecco svelato il consiglio preziosissimo della nonna. Troppo facile: ci vogliono solo pochi secondi.

Il consiglio della nonna preziosissimo

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che anche a te sarà capitato almeno una volta nella vita di non vedere uscire il caffè dalla moka. Al di là di quale sia il problema alla base, potrebbe esserti di grande aiuto conoscere questo consiglio della nonna preziosissimo. Vedrai, così facendo in pochi secondi non avrai più nulla di cui preoccuparti. Ecco che cosa devi fare.

In pratica, una volta che ti sarai accorto dell’inconveniente, basterà prendere la moka facendo attenzione a non scottarti e mettere la caldaia sotto il getto dell’acqua corrente giusto per qualche secondo. Successivamente, rimetti la caffettiera sul fornello a fiamma bassa e dopo pochissimi istanti noterai che il caffè inizierà a salire normalmente. Facile, non è vero? Eppure questo semplice trucchetto funziona sul serio. Provare per credere!