Che fine hanno fatto i vincitori di Masterchef delle passate edizioni: come li ritroviamo oggi

Che fine hanno fatto tutti i vincitori delle passate edizioni di Masterchef? Come li ritroviamo oggi e che cosa fanno dopo il talent.

Era il momento che tutti, senza alcun dubbio, aspettavano: Masterchef 12! A distanza di poco meno di un anno dalla vittoria di Tracy, il talent culinario è ritornato su Sky pronto ad appassionare ancora di più i suoi ammiratori. Tra pressure test, prove in esterna, mistery box e tanto altro ancora, i tre giudici sono ritornati al timone del programma per assaggiare e giudicare i piatti che gli aspiranti cucineranno in una cucina professionale.

La nuova ‘classe’ di Masterchef deve ancora formarsi, eppure il pubblico del talent non vede l’ora di sapere chi saranno quei giovanissimi talenti che vi prenderanno parte. E che, soprattutto, dovranno provare il tutto e per tutto per prendere per la gola i tre amatissimi giudici del programma. In attesa di sapere qualche cosa in più – ricordiamo, infatti, che fino ad ora è andata in onda una sola puntata del talent – siete curiosi di sapere che fine hanno fatto tutti gli ex vincitori?

Da circa una settimana è iniziata la dodicesima edizione di Masterchef! Questo, quindi, significa che nelle scorse edizioni si sono alternati ben undici vincitori: siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi? A partire dal primo a quello recentissimo, scopriamo insieme com’è cambiata la vita di coloro che hanno ricevuto il titolo di masterchef d’Italia.

Che fine hanno fatto gli ex vincitori di Masterchef? Eccoli dalla prima alla quinta edizione

Siete dagli amanti sfegatati di Masterchef e siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi tutti i suoi ex vincitori? Questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro! Di seguito, infatti, vi diremo com’è cambiata la vita di tutti coloro che hanno partecipato alle passate edizioni del programma e che, addirittura, sono riusciti ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Siete pronti?

Spyros Theodoridis all’epoca della sua partecipazione e vittoria alla prima edizione di Masterchef aveva 37 anni ed era un impiegato. Oggi, a distanza di 10 anni dal suo trionfo, fa tutt’altro. L’abbiamo rintracciato su Instagram ed abbiamo scoperto che il simpaticissimo cuoco è riuscito a far diventare la sua passione un vero e proprio lavoro. Seppure poco attivo sui social, siamo riusciti ugualmente a capire che oggi Spyros si dedica completamente alla cucina e alla realizzazione di piatti squisitissimi;

Tiziana Stefanelli, vincitrice della seconda edizione del talent. Dimenticarla è davvero impossibile! All’epoca, la simpaticissima romana era un avvocato in carriera, oggi – dando uno sguardo al suo profilo – abbiamo scoperto che, a questa sua professione, vi ha affiancato anche quella da cuoca. Non vive più in Italia, bensì a Singapore;

Federico Francesco Ferrero: il medico nutrizionista vincitore della terza edizione ancora oggi è amatissimo. Nonostante la sua vittoria sia arrivata nel 2014, la sua vita ad oggi non è affatto cambiata. Continua, infatti, a svolgere il lavoro per cui ha tanto studiato, ma ci ha aggiunto anche quello di cuoco e giornalista culinario si importante testate;

Stefano Callegaro è stato il quarto vincitore di Masterchef. All’epoca un agente immobiliare, oggi è riuscito a raggiungere il suo sogno. Oggi è un chef a tutti gli effetti e si diletta a condividere scatti dei suoi piatti coi suoi sostenitori;

Erica Liverani ha vinto masterchef nel corso della sua quinta edizione. Fisioterapista trentaquattrenne, oggi è una bellissima donna in carriera, mamma e cuoca simpaticissima.

Fino a questo momento, come abbiamo potuto vedere, si tratta di vincitori che sono riusciti a realizzare i propri sogni dopo il talent.

I vincitori di Masterchef dalla sesta all’undicesima edizione

È stato il più giovane dei vincitori di Masterchef e che quello ad oggi può ritenersi soddisfatto di quello che ha fatto. Valerio Braschi ha trionfato a fine sesta edizione del talent ed oggi è titolare di un famoso locale romano;

Siamo certi che in tantissimi si ricorderanno il vincitore della settima edizione di Masterchef. Parliamo del giovanissimo Simone Scipioni. Ai tempi del programma, lo studente aveva intenzione di aprire un locale tutto suo, ma ad oggi non ci è dato sapere se ci sia riuscito o no. Quello che, però, sappiamo che la passione per la cucina continua ad essere fortissima;

Ai tempi della sua vittoria a Masterchef 8, Valeria Raciti era una segretaria. Oggi, come testimonia il suo profilo, è una cuoca e detentrice di un seguitissimo canale Youtube, dove ogni Venerdì condivide una nuova ricetta;

Antonio Lorenzo, vincitore della nona edizione, è sempre rimasto lo stesso! Sempre amante della cucina, l’ex trionfatore del talent è recentemente convolato a nozze col suo compagno;

Infine, Francesco Aquila e Tracy Eboigbodin, rispettivamente vincitori della decima ed undicesima edizione del talent, continuano a perseguire la propria passione per la cucina. E a portare in giro per l’Italia il proprio talento.

Ve li ricordavate tutti? E, soprattutto, siete contenti di come sia cambiata la loro vita dopo il talent? Noi tantissimo!