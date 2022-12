Per questi due segni non sarà un Natale allegro e sereno: ci saranno problemi in famiglia e sul lavoro.

Sta per arrivare Natale e quando arriva siamo sempre più sorridenti immersi nell’aria natalizia di un momento festoso. Questo periodo è molto atteso da tante persone anche se non tutti lo amano. Sono troppi coloro che preferirebbero non arrivasse mai. In un momento di festa come questo abbiamo sempre la paura che qualcosa possa romperlo e per questo, come siamo soliti fare, ci prepariamo a quello che potrebbe accadere. Leggendo l’oroscopo possiamo sapere in anticipo cosa potrebbe succedere anche se si tratta soltanto di una previsione.

Queste ultime settimane sono state abbastanza turbolente per tutti i segni dello zodiaco. Qualcuno ha vissuto meglio le brutte notizie, c’è chi invece si è fatto prendere da uno stato d’animo poco incline al miglioramento. Ma che cosa accadrà nei prossimi giorni? Qualche segno può rilassarsi, stano per arrivare per lui belle novità e delle grosse entrate. Altri però dovranno fare i conti con qualche turbolenza.

Sono ben due i segni che attraverseranno giorni abbastanza difficili, non tutto andrà per il verso giusto: purtroppo il Natale per loro non sarà allegro e sereno come speravano, in particolare ci saranno problemi sul lavoro e in famiglia.

Gli astri ci informano su che cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Ci saranno dei bei momenti per qualche segno ma non per tutti sarà così. Le giornate che stanno per aprirsi saranno particolarmente difficili per ben due segni. Questi dovranno fare i conti con alcune brutte notizie. Con il Natale alle porte sarà ancora più complicato vivere ogni cosa con spensieratezza. Vorrebbero affrontare questo periodo nel migliore dei modi ma non sempre ci riusciranno.

Per il Cancro ci saranno brutte notizie sia sul campo professionale ma anche in quello dei sentimenti. Dato che a lavoro sarà molto stressato porterà a casa questo stato di tensione e per questo ci saranno delle discussioni anche con la famiglia e soprattutto con il partner. Ma le incongruenze scoppieranno anche con i colleghi. In queste settimane ci saranno maggiori uscite, purtroppo le entrate non saranno altrettanto. Dovrà impegnarsi al massimo per raggiungere gli obiettivi che si è fissato e se vuole che nel nuovo anno tutto torni al suo posto. Dovranno aprire gli occhi nel fine settimana: il Natale non sarà bello come desideravano.

Anche la Bilancia si troverà a vivere questo periodo di festa in maniera molto stressante e i giorni di Natale saranno ancora più complicati. Con una luna in opposizione dovranno fare i conti con tensioni sul lavoro e con la famiglia. In amore mancherà la passione e con il partner non troveranno nessun punto di incontro. Questa settimana che si è appena aperta sarà particolarmente difficile ma presto ogni cosa potrebbe tornare al suo posto.