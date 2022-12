Com’è cambiata Nina Soldano negli anni: questa vecchia foto dell’attrice vi lascerà senza parole

Com’è cambiata Nina Soldano in questi anni, ricordate com’era prima? Questa vecchia foto dell’attrice vi lascerà senza parole.

Nina Soldano è molto amata dai telespettatori ed è tra le attrici più apprezzate. Da anni la seguiamo nella soap opera in onda su Rai tre Un posto al sole. Il ruolo di Marina Giordano l’ha sicuramente portata al successo anche se sono moltissimi i personaggi che ha interpretato. Non solo Nina è molto amata ma lo è anche Marina. Quando c’è stato un periodo in cui era uscita di scena tutti hanno cominciato a preoccuparsi e hanno chiesto il suo ritorno.

Si è alzato un vero e proprio ‘polverone’ fino a quando il suo personaggio non è tornato in scena. Da quel momento non ha più lasciato uno spazio vuoto. Nelle ultime settimane proprio Marina è stata al centro dell’attenzione nella soap opera. E’ stata rapita da Fabrizio, l’ex marito. Per fortuna questa questione si è risolta ed è tornata a casa dal suo Roberto. Anche se non senza conseguenze.

L’attrice interpreta questo personaggio in maniera impeccabile ed è uno dei più centrali della fiction. Sono anni che la seguiamo in Un posto al sole, ricordate com’era prima? In questa vecchia foto condivisa sui social Nina si mostra da giovanissima.

Com’è cambiata Nina Soldano in questi anni: spunta una vecchia foto dell’attrice amatissima

Oggi Nina Soldano è nota e la vediamo tutte le sere, dal lunedì al venerdì, nella soap opera Un posto al sole. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo molti anni fa. Debutta nel 1985 partecipando come valletta al varietà Fantastico 6 e due anni più tardi prende parte ad Indietro tutta di Renzo Arbore, dove interpreta Miss sud.

Un inizio che la porta subito dopo a esordire come attrice sia al cinema che sul piccolo schermo. L’attrice raggiunge la grande popolarità quando entra a far parte della soap opera Un posto al sole. Dal 2003 interpreta il ruolo di Marina Giordano e spesso al centro dell’attenzione c’è stata la sua storia d’amore non poco turbolenta con Roberto Ferri. Nina non ha bisogno di nessuna presentazione dato che il pubblico la conosce bene e la segue dai suoi esordi, ma avete mai visto com’era anni fa? O comunque, la ricordate? Anche l’attrice, come molti personaggi dello spettacolo, è attiva sui social e condivide tante immagini. Qualche mese fa ha pubblicato uno scatto degli anni 70, come riporta, in cui possiamo ammirarne la bellezza.

In questa foto Nina era giovanissima: “Quanti ricordi sono racchiusi in una semplice foto anni 70: paffutella, mascara, matita bianca occhi, ricci permanente, colpi di luce caramello, frangetta, adolescenza ribelle, aspirante attrice”, ha scritto a corredo del post. L’attrice era bellissima proprio come è oggi.