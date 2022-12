Antonella Fiordelisi, brutto colpo per lei: un gesto shock ha sconvolto tutti

Antonella Fiordelisi, brutto colpo per la vippona del GF Vip: un gesto shock ha sconvolto tutti; cosa è successo nelle ultime ore.

È una delle protagoniste assolute della settima edizione del GF Vip, nel bene e nel male. Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più discusse dal reality show di Canale 5, per via della turbolenta storia d’amore con Edoardo Donnamaria, ma anche per le frequenti liti col resto dei vipponi.

In casa, l’influencer salernitana non può contare su tantissimi amici: in tanti non sopportano alcuni suoi atteggiamenti, che ritengono infantili e volti ad attirare l’attenzione delle telecamere. Anche fuori dalla casa, però, c’è chi ha lanciato una vera e propria ‘stoccata’ alla gieffina. Un gesto clamoroso, immortalato in un video condiviso sui social, non è passato inosservato. Curiosi di sapere cosa è successo? Vi raccontiamo tutto!

Brutta notizia per Antonella Fiordelisi: cosa ha fatto il suo ex fidanzato

Un percorso altalenante, quello di Antonella Fiordelisi nella casa del GF Vip. Inizialmente apprezzata dal pubblico per la sensibilità mostrata con Marco Bellavia, col passare delle settimane la concorrente ha iniziato ad attirare a sé un bel po’ di antipatia, sia in casa che fuori. Sono tanti i vipponi con i quali ha litigato ( e continua a farlo!), da Micol Incorvaia ad Oriana Marzoni, fino ad Edoardo Tavassi, che ha accusato Antonella di voler fare la vittima per screditare gli altri. Quello che la Fiordelisi non sa è che anche all’esterno del reality qualcuno le ha tirato un vero colpo basso. Di chi stiamo parlando?

Di Francesco Chiofalo, ex fidanzato della concorrente del GF Vip. I due hanno vissuto una storia piuttosto turbolenta, fatta di alti e bassi, ma definitivamente terminata nel 2021. Una storia che, a quanto pare, non è finita bene, a tal punto che l’ex volto di Temptation Island ha deciso di cancellare ogni ricordo della sua ex… letteralmente! Nel video postato dal romano sul suo canale ufficiale di Instagram, si vede una tatuatrice rimuovere il tatuaggio con la scritta Antonella, che la coppia aveva fatto all’epoca del loro amore: la Fiordelisi, chiaramente, ha un tauaggio col nome ‘Francesco’. Chiofalo ha deciso di tracciare una notevole linea nera sul nome della ex, “rimediando agli errori del passato”, come ha detto lui stesso su Instagram. Date un’occhiata:

Nella didascalia al post, Francesco riporta una leggenda metropolitana secondo cui quando una coppia si tatua ilnome del parner, la cosa porti enorme sfortuna e i due innamorati si lascino per sempre: “La leggenda metropolitana è vera”, ha aggiunto. Insomma, una posizione decisa quella di ‘Lenticchio’, che oggi è legato felicemente a Drusilla Gucci. Come reagirà Antonella quando scoprirà di essere stata definitivamente ‘cancellata’ dal suo ex?