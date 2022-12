GF Vip, non vedremo Sonia Bruganelli: la decisione spiazza il pubblico

GF Vip, non vedremo Sonia Bruganelli: Alfonso Signorini l’ha detto prima della puntata, la decisione spiazza il pubblico.

Il Grande Fratello Vip sta catturando l’attenzione dei telespettatori. Ogni giorno accade qualcosa di imprevisto. Il reality sta andando in onda due volte a settimana, il lunedì e per la prima volta in assoluto il sabato sera. Sono tante le dinamiche che vengono affrontate in puntata dato che ogni giorno succede l’inaspettato, tra litigi, nuovi flirt, discussioni tra coppie e relazioni che si concludono e che riprendono.

Non solo, ma anche chi è fuori mette il carico. Di recente a catturare l’attenzione è stato quanto successo ad Attilio Romita. Il concorrente si è avvicinato a Sarah Altobello. Ci sono stati momenti in cui sono apparsi davvero vicini e questo rapporto ha portato il disappunto della sua compagna. In diretta si è parlato di quanto accaduto ed è emerso che quest’ultima gli ha inviato una lettera dall’avvocato.

Nelle ultime ore è andata in onda una nuova puntata e sono stati aperti diversi temi. Anche questa è stata seguitissima dal pubblico. Inoltre abbiamo appreso la notizia che Sonia Bruganelli non ci sarà nelle prossime: una decisione che ha ‘spiazzato’ il pubblico dato che l’opinionista è molto amata ed è apprezzata per la sua schiettezza.

GF Vip, non vedremo Sonia Bruganelli nelle prossime puntate: la decisione ‘spiazza’ il pubblico

Sonia Bruganelli sta catturando l’attenzione dei telespettatori al GF Vip. Al pubblico piace la sua spontaneità e soprattutto il suo essere così fortemente schietta. Nella diretta precedente ha colpito il suo outfit, in particolare gli accessori. A soffermare lo sguardo è stato Alfonso Signorini che ha preso tra le mani la borsa firmata Hermes che Sonia indossava.

Ha spiegato che questo modello è difficile da avere dato che servono due anni di prenotazione. L’opinionista ha detto che si tratta di un regalo di Bonolis e che in realtà, inizialmente, gli aveva detto che era per le bambine. Lui pensava fosse un giocattolo e quando l’ha scoperto non ci poteva credere. Nella puntata terminata da poche ore abbiamo inoltre appreso che Sonia non ci sarà nelle prossime. Attenzione, non sarà presente soltanto nella diretta del 26 dicembre e in quella del 2 gennaio, poi ritornerà. A svelare ogni cosa è stato il conduttore durante il GF Vip Party.

Ha spiegato che l’opinionista andrà in vacanza per due settimane, precisamente a Dubai, come è già successo l’anno scorso. Ma da chi sarà sostituita? Ebbene, Signorini ha svelato che saranno Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge a prendere il suo posto per queste due puntate. Aveva anche chiesto a Giulia Salemi, ma lei ha preferito rinunciare a questa opportunità, restando al suo posto, nello spazio dedicato ai social. Quindi, ricapitolando, la Bruganelli non ci sarà in due dirette e sarà sostituita dai conduttori del GF Vip Party.