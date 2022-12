Sonia Bruganelli borsa da 40 mila euro: la reazione incredibile di Bonolis quando l’ha saputo

Sonia Bruganelli ha sfoggiato al GF Vip una borsa da 40 mila euro: la reazione incredibile di Bonolis quando l’ha saputo.

Il Grande Fratello Vip va in onda due volte a settimana, il lunedì e per la prima volta in assoluto il sabato sera. Nella puntata precedente i colpi di scena sono stati veramente tanti, come succede ogni volta. Il pubblico può dirsi molto soddisfatto dato che i temi da aprire e affrontare ci sono e sono tutti molto interessanti. Abbiamo visto cos’è successo ad Attilio Romita, in riferimento alla sua compagna dopo quanto accaduto con Sarah Altobello e si è parlato della difficile convivenza tra Antonella Fiordelisi e gli altri concorrenti.

Non solo ma quest’ultima si è trovata al centro dell’attenzione per il suo rapporto con Edoardo Donnamaria che sta facendo parlare. L’attenzione del conduttore però, prima ancora, si è concentrata su un oggetto mostrato in diretta da Sonia Bruganelli. L’opinionista, che per il secondo anno consecutivo assume questo ruolo, ha sfoggiato un look elegantissimo total black ma a catturare lo sguardo di Signorini e dei telespettatori è stata la borsa: una minibag firmata Hermes.

Il conduttore ha ripreso Sonia dicendo che si tratta di un modello difficile da avere dato che sono necessari due anni di attesa: “La sognano tutte le donne. Come hai fatto ad averla? Sai che ci vogliono due anni di prenotazione per averla. Sembra la borsetta delle bambole”. La Bruganelli ha preso parola e ha raccontato ogni cosa svelando la reazione di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli borsa da 40 mila euro: la reazione incredibile di Paolo Bonolis quando ha saputo ogni cosa

Sonia Bruganelli non sta passando inosservata al Grande Fratello Vip. La sua schiettezza cattura spesso l’attenzione e oltre a questo importante dettaglio, ce n’è un altro che è sempre evidente: i suoi look. Uno in particolare ha concentrato lo sguardo non solo dei telespettatori ma anche di Alfonso Signorini. E’ successo nella scorsa puntata quando l’opinionista si è presentata in studio con una borsetta firmata Hermes il cui costo si aggirerebbe intorno ai 40 mila euro.

Il conduttore si è fermato un momento: “Scusate, non so se Pollacci può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio, una minibag di Hermes, lo diciamo”, ha affermato. Ha poi detto che è molto difficile averla dato che ci vogliono due anni di prenotazione. Sonia prendendo parola ha spiegato ogni cosa svelando la reazione di Paolo Bonolis dopo che lei aveva trovato un modo per farsela regalare.

L’opinionista ha quindi raccontato che si tratta di un regalo del marito: “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso“. A quanto pare, Sonia aveva detto che era per le bambine, mentre Paolo pensava fosse un giocattolo, e quando l’ha scoperto non si è più ripreso.