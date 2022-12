“Fuori subito dal GF Vip”: viene richiesta l’eliminazione del concorrente dopo quello che è successo in puntata.

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio a settembre non senza colpi di scena fin da subito. Il reality sta facendo molto parlare e il pubblico si è interessato alle dinamiche del gioco. Nelle ultime settimane è successo quello che nessuno si aspettava, il covid è entrato in casa. Inizialmente sono risultati positivi Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini, in seguito lo hanno contratto anche Wilma Goich e Alberto De Pisis.

Soltanto dopo circa due settimane e in seguito ai controlli fatti risultando negativi sono rientrati in casa. Durante la scorsa puntata c’è stato un nuovo colpo di scena, Charlie è stato eliminato al televoto ma una volta entrato in studio è successo qualcosa di inaspettato. Aprendo il suo biglietto ha scoperto di avere proprio quello di ritorno ed è quindi rientrato in casa in mezzo allo stupore di tutti gli altri concorrenti.

In diretta sono stati affrontati anche altri discorsi e dopo aver parlato di un ‘tema’ che da giorni stava facendo parlare, qualcuno ha chiesto, in seguito alle parole del concorrente, la sua eliminazione: “Fuori subito dal GF Vip”, ha tuonato.

La scorsa puntata è stata piena di colpi di scena, a partire dal rientro di Charlie Gnocchi. Quest’ultimo è stato eliminato ma aveva il biglietto di ritorno. Nel corso della diretta sono stati affrontati vari argomenti, tematiche che hanno interessato il pubblico nel corso della settimana. Si è parlato di quanto successo tra Attilio Romita e Sarah Altobello.

I due concorrenti sono apparsi molto vicini tanto che la moglie di Romita ha tuonato spesso sui social scagliandosi contro di lui e il suo atteggiamento. Ma non è finita qui, il concorrente prima della puntata aveva mostrato di avere un certo piacere nei confronti di Sarah, manifestato anche a parole. In puntata però è arrivata una confessione che ha spiazzato tutti: “Non potrei mai andare in giro con lei. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status“, ha detto. Parole che hanno disturbato molto tanto che qualcuno si è scagliato contro di lui.

Anna Pettinelli sui social ha lasciato un commento al veleno contro Attilio, chiedendo in qualche modo la sua eliminazione: “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal GF Vip”, ha scritto sul suo profilo twitter. Ma non è finita qui perchè l’ex professoressa di Amici ha anche scritto che secondo il su parere Attilio è il peggior concorrente: “Che figura! Attilio in oltre 20 anni di GF è il peggior concorrente”.