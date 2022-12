Veronica Peparini, la verità su Amici e il rapporto con Maria De Filippi: la confessione

Veronica Peparini, la verità su Amici e il rapporto con Maria Fe Filippi dopo la sua assenza nel programma: la confessione della ballerina.

Amici di Maria De Filippi è iniziato a settembre con la nuova edizione dopo il successo impressionante che ha avuto la precedente. Anche quest’anno ha esordito con qualche settimana di anticipo. Abbiamo avuto modo di conoscere i nuovi allievi, tra ballerini e cantanti, anche se in ogni puntata rischiano. Infatti devono dimostrare costantemente di meritare il banco nella scuola e impegnarsi al massimo.

Quando è iniziata la ventiduesima edizione abbiamo visto che ci sono stati diversi cambiamenti, a partire dal tavolo dei professori. Veronica Peparini e Anna Pettinelli non sono presenti in veste di insegnanti. E’ stato un duro colpo per il pubblico che si era affezionato ad entrambe. Al posto della maestra di canto è arrivata Arisa, per lei non è la prima volta in questo ruolo. Veronica invece è stata sostituita da Emanuel Lo.

Molti si sono chiesti se dietro a questa assenza ci sia qualcosa che possa aver rotto in qualche modo il rapporto con la trasmissione e con la stessa conduttrice. Anna Pettinelli nei mesi scorsi ha fatto sapere della totale mancanza di altri motivi dietro questa scelta fatta dal talent e che con Maria De Filippi c’è un rapporto di massima stima. Cosa che poi è stata confermata anche da Veronica. Quest’ultima in queste ore ha condiviso una foto che riguarda la scuola in cui in basso ha scritto un commento dove ha indirettamente spiegato alcuni punti che forse ad alcuni erano ancora oscuri.

Veronica Peparini, la verità su Amici e il rapporto con Maria De Filippi: cosa ha fatto sapere la coreografa

Veronica Peparini fino all’anno scorso ha ricoperto il ruolo di maestra di ballo all’interno della scuola di Amici. Con l’inizio della ventiduesima edizione abbiamo appreso della sua assenza, e di quella di Anna Pettinelli. Il pubblico ci è rimasto abbastanza di stucco, aspettando di vederle dietro a quel banco anche questa volta: purtroppo così non è stato.

Nella puntata che andrà in onda domani, domenica 11 dicembre, la coreografa e ballerina sarà presente in studio per giudicare le esibizioni degli allievi di ballo. In queste ore però ha anticipato la notizia pubblicando una foto sui social della registrazione. Nel commento riportato in basso ha svelato la verità su Amici e quindi sulla sua non presenza e ha inoltre fatto sapere com’è il suo rapporto con Maria De Filippi. Nell’immagine non ci sono dubbi, la stima e l’affetto che c’erano prima ci sono ancora oggi.

Veronica infatti ha condiviso lo scatto dell’abbraccio con la conduttrice. A corredo ha scritto: “Questa foto parla da sè… sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento…”. La ballerina dice che in qualche modo abbracciando Maria è come se lo facesse con tutte le persone che collaborano nel talent. Per lei è stato come tornare a casa e l’emozione ha preso il sopravvento. E’ ormai evidente che non ci sia stato nessuno screzio tra Veronica e Maria De Filippi e nulla di astioso è legato ad Amici.