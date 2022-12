In ognuno di noi c’è una parte logica e una irrazionale: questi segni si affidano molto all’intuito, hanno un sesto senso incredibile!

Dentro di noi convivono due tipologie di pensieri, sentimenti e modi di agire: quella logica e quella irrazionale. La prima è frutto di attente analisi, considerazioni, valutazioni. La seconda, invece, si affida all’istinto, alle percezioni, alle sensazioni. Ci serviamo di entrambe, nel corso della vita, per scegliere come agire e comportarci. Hanno un sesto senso incredibile: questi segni zodiacali si affidano molto all’intuito.

Le qualità di ognuno di noi sono diverse e ci rendono unici e speciali. Ci sono, ad esempio, persone molto generose pronte a condividere con gli altri qualsiasi cosa o a sacrificarsi per qualcuno, così come altri che sono più egoisti e sono molto focalizzati su loro stessi.

Noi oggi vogliamo parlare di coloro che sembrano in grado di comprendere una situazione con un semplice sguardo, che si affidano alle sensazioni a pelle e hanno spesso ragione.

Segni zodiacali dal grande intuito: hanno proprio un “sesto senso”

Se avete avuto a che fare con uno di loro di sicuro capirete di cosa stiamo parlando. Che si tratti delle relazioni personali, del lavoro o di qualsiasi altro ambito, questi segni si affidano molto all’istinto e a cosa gli suggerisce il proprio intuito!

Sono capaci di comprendere persone e situazioni con una semplice occhiata, ma anche di capire qual è il modo giusto di comportarsi o la scelta da fare seguendo il loro “sesto senso”.

Iniziamo la lista con i Pesci. La loro capacità di comprendere deriva da quella di ascoltare. Ovunque si trovino prestano attenzione a dettagli che per gli altri appaiono insignificanti e che invece per loro hanno grande rilevanza. In questo modo riescono a farsi un’idea chiara di cosa e chi hanno di fronte e il loro istinto li aiuta a comportarsi di conseguenza.

Passiamo alla Bilancia. In lui convivono istinto e intuito in modo sorprendente. Mentire o ingannarli è impossibile perché se ne accorgono subito. Le sensazioni a pelle sono importanti per questo segno e una “buona prima impressione” deciderà se rientreremo o meno nelle loro grazie. Percepiscono ciò che provano le altre persone e questo li aiuta a essere sempre un passo avanti.

Sorprendentemente, in questa categoria rientra anche il Capricorno. Da sempre considerati molto razionali e logici, sono anche capaci di affidarsi al loro intuito quando serve. Se hanno di fronte tante opzioni valide, lasceranno che sia “il cuore” a decidere e non la testa. Sono molto empatici e questo li aiuta a comprendere cosa un’altra persona stia pensando e come agirà di conseguenza! Sono segni davvero eccezionali, non c’è che dire!