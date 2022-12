“I miei hanno spinto tanto, però per scelta personale…” Jasmine Carrisi, la decisione

Ospite di una puntata di Estate in diretta su Rai Uno, Jasmine Carrisi ha parlato della sua decisione svelando un retroscena sui genitori.

Bella e con un già nutrito stuolo di fan, Jasmine Carrisi deve aver ereditato il meglio da entrambi i famosi genitori. La splendida 21enne, infatti, non manca di bellezza ma neanche di determinazione, proprio come la mamma Loredana Lecciso ed il papà Al Bano. Sentendola parlare in alcune interviste concesse in tv, ci si accorge subito della sua spiccata maturità e non stupisce che si sia dimostrata molto decisa e sicura anche nel fare una certa scelta sulla quale, ammette, sono intervenuti anche i suoi genitori esprimendo il loro parere.

Ne ha parlato qualche mese fa in occasione della sua partecipazione come ospite di una puntata di Estate in diretta, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Nel corso dell’intervista, la primogenita di Al Bano e della Lecciso ha raccontato le proprie aspirazioni che vedono coinvolto il mondo dello spettacolo.

Già nel 2018, appena maggiorenne, Jasmine colpì tutti quando comparve insieme al cantante di Cellino San Marco sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. In quell’occasione era presente anche suo fratello Albano jr: i due avevano accompagnato il padre all’importante manifestazione per la sua partecipazione, insieme ad altri big della musica, al singolo di Fabio Rovazzi Faccio quel che voglio. Inoltre, proprio quell’anno la ragazza aveva esordito al cinema col film La dama e l’ermellino.

E’ nel 2020 però, che la bionda Carrisi fa il suo debutto in quella che ritiene essere la sua grande passione ovvero la musica. Risale a quel periodo infatti il primo singolo intitolato Ego e il suo ingresso a The Voice Senior come coach insieme ad Al Bano.

Una delle figlie d’arte più famose d’Italia sembra quindi voler seguire le orme dei genitori, ma cosa ne pensano Al Bano e Loredana di questo? Lo ha rivelato la stessa Jasmine.

Jasmine Carrisi, il retroscena sui genitori: come hanno reagito alla sua scelta

Nel corso dell’intervista con Roberta Capua, si è parlato inevitabilmente del rapporto tra Jasmine e i genitori e di come incida nella sua vita essere figlia di due personaggi così conosciuti. In effetti, se da un lato ciò può riservare diversi vantaggi, sappiamo che c’è anche un altro lato della medaglia molto poco piacevole. La primogenita del leone di Cellino e della Lecciso è stata infatti presa di mira più volte sui social da chi la accusa di imitare troppo sua madre nonostante la giovanissima età.

La giovane Carrisi ha affrontato anche il tema della carriera lavorativa, ora in fase di costruzione. La conduttrice Roberta Capua ha accennato al fatto che Al Bano abbia sottolineato in passato quanto ci tenga a che sua figlia completi gli studi. Ha quindi chiesto a Jasmine cosa vedesse nel suo futuro, se la musica o il settore in cui sta studiando. La ragazza ha risposto con molta sincerità: “Il mio cuore vede la musica, però naturalmente ci tengo tanto anche alla mia cultura, quindi procedo con gli studi ma per scelta personale. I miei hanno spinto tanto, però per scelta personale. Il mio cuore è la musica”, ha detto.

Non c’è che dire, Jasmine è una ragazza davvero matura e saggia: siete d’accordo?