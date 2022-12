Il regalo di Natale di Al Bano per Loredana Lecciso: “Abbiamo concordato che…”

Al Bano rivela a Ora Magazine quale sarà il regalo di Natale per Loredana Lecciso e svela un dettaglio sulla compagna.

La loro storia d’amore è da sempre una delle più commentate degli ultimi vent’anni: tanti coloro che li sostengono e così come coloro che li hanno criticati, ma di certo Al Bano e Loredana Lecciso hanno dimostrato di essere una coppia solidissima che ha resistito al tempo, alle bufere mediatiche e a tutto ciò che comporta essere personaggi celebri e con una storia così particolare.

Per tanti anni il leone di Cellino San Marco era stato protagonista insieme all’ex moglie Romina Power di un legame diventato simbolo dell’amore per eccellenza e dopo la loro separazione, non molti erano pronti a vedere Al Bano al fianco di un’altra donna. Loredana invece ha saputo essere una compagna perfetta per lui, gli ha regalato altri due figli, Jasmine e Al Bano jr, e non si è mai fatta coinvolgere dai gossip che per anni hanno minato l’armonia familiare.

Ora che il Natale è imminente, il bisettimanale Ora Magazine ha intervistato il cantante e, tra le altre cose, gli ha chiesto quali programmi abbiano lui e la Lecciso per la festa più attesa dell’anno. Al Bano ha rivelato che entrambi la trascorreranno in famiglia, riunendosi con i parenti della compagna per il tradizionale cenone.

Tra l’altro, il 25 dicembre è un giorno ancora più speciale per l’artista pugliese perché si tratta del compleanno di sua figlia Cristel, terzogenita nata dal matrimonio con Romina. “Nessun regalo può superare il dono della vita! Purtroppo quest’anno resta in Croazia, con la famiglia del marito. Noi abbiamo fatto un accordo: un anno viene giù a Cellino, ed un anno resta a casa sua”, racconta.

Al Bano svela il regalo di Natale per Loredana Lecciso: “Per fortuna lei…”

Sarà quindi con i parenti di Loredana che Carrisi celebrerà l’importante ricorrenza. Una riunione a lui molto gradita, visto l’ottimo rapporto con la famiglia della showgirl. “Con tutti i membri della sua famiglia non siamo amici, ma siamo stra-amici”, rivela nell’intervista. Al Bano ha raccontato di essere legato alla famiglia Lecciso da una grande stima: “Mi piace che sono persone intelligenti. Se poi aggiungi la cultura, che in quella casa non manca, il rapporto con loro diventa interessante: mi trovo benissimo e posso parlare con loro di qualsiasi tematica”.

Ma cosa regalerà alla donna che ama e con la quale condivide la vita da così tanto tempo? Anche questa curiosità di molti è stata soddisfatta nell’intervista di Ora Magazine: “I regali? Per fortuna, lei ha l’allergia all’oro, quindi risparmio di comprare costosissimi diamanti e pietre preziose”, ha detto. Poi ha svelato quale sarà il dono per la sua Loredana: “Abbiamo concordato che le regalo un bel vestito, per il resto non c’è niente di meglio che stare assieme”.

Anche voi trovate questa coppia davvero adorabile?