“Sono il suo futuro genero”, Loredana Lecciso in imbarazzo: non se l’aspettava

Forte momento di imbarazzo per Loredana Lecciso in diretta tv: una ‘confessione’ del genere non se la sarebbe mai aspettata.

Il pubblico di Rai Due non poteva desiderare assolutamente di meglio: in tutta la sua bellezza, Loredana Lecciso si è presentata nel famoso programma tv, non perdendo occasione di raccontarsi al suo padrone di casa. L’amata showgirl pugliese si è letteralmente messa a nudo, mettendo in mostra non solo le sue doti da donna dello spettacolo, ma anche quelle di perfetta casalinga, mamma e compagna. Insomma, un’intervista a trecentosessanta gradi durante la quale, però, non sono mancati nemmeno i momenti di forte imbarazzo. Avete visto anche voi cos’è successo?

Loredana Lecciso non se lo sarebbe mai aspettata, ma quando si è sentita dire quella ‘confessione’ da un momento all’altro, non ha potuto fare a meno di dimostrare a tutti il suo imbarazzo. “Aspetta che adesso lo dico ad Al Bano”, ha detto la showgirl pugliese, ironizzando sul momento. Si tratta di un siparietto davvero simpatico, che sicuramente sarà riuscito a scatenare l’ilarità di tutto il pubblico da casa.

“Mi presento, sono il suo futuro genero..”, si è sentita dire Loredana Lecciso. Avete visto anche voi cos’è successo? Non c’è da niente da dire: è davvero incredibile!

Loredana Lecciso in imbarazzo: è successo l’impensabile in tv

Tutto si sarebbe immaginata, fuorché quello che poi è accaduto durante la sua ultima ospitata a BellaMà, la trasmissione di Pierluigi Diaco in onda su Rai Due dal Lunedì al Venerdì. Chiamata dal conduttore per raccontare un bel po’ di sé e, magari, svelare qualcosa che non tutti conoscono, Loredana Lecciso ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera e della sua vita, mettendosi completamente a nudo. Terminata poi questa parentesi della sua intervista, la Lecciso è stata al centro di una serie di domande che hanno coinvolto tutti i presenti in studio. C’è chi le ha chiesto se inizierebbe dalla sua professione e chi, invece, qual è il suo rapporto con le tenute di Al Bano, ma una domanda tra tutte, però, ha scatenato l’ilarità di tutti. A prendere parola, infatti, è stato il giovane Alessio, che – ancora prima di chiedere quello che avrebbe voluto sapere dalla Lecciso, ha esordito: “Mi presento. Lei non mi conosce, ma sono il suo futuro genero”, suscitando un grosso clamore da parte del pubblico. “Aspetta prima vorrei tranquillizzare Al Bano, ‘è un bravissimo ragazzo, fidati'”, ha detto Loredana Lecciso rivolgendosi alla telecamera.

Insomma, il giovane Alessio sembrerebbe che sia rimasto particolarmente colpito dal fascino della giovanissima Jasmine, che proprio recentemente è intervenuta sulle voci chi girano sul suo conto e il ricorso alla chirurgia estetica, tanto da proporsi come suo futuro fidanzato. Cosa ne dite? Secondo voi, la Carrisi avrà guardato la puntata? Noi ci auguriamo proprio di sì!

Complimenti, caro Alessio, siamo certi che questa tua ‘presentazione’ non è assolutamente passata inosservata.