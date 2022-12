Le Tenute di Al Bano Carrisi: quanto sono grandi e come sono composte: quello che forse non sapevi

Quanto sono grandi le tenute di Al Bano Carrisi? Scopriamo insieme come sono composte: forse non te l’aspettavi nemmeno.

Se dovessimo stilare una classifica delle voci più imponenti della musica nostrana, Al Bano Carrisi occuperebbe i suoi primi posti. Tra i cantanti più amati dal pubblico italiano e non, l’amata voce di Cellino San Marco vanta di un successo davvero assoluto. Credete, però, di conoscere davvero ogni cosa sul suo conto? Certo, recentemente, vi abbiamo parlato di sua figlia Jasmine e del suo dramma, ma siamo certi che in pochissimo conoscono ogni cosa del mitico cantante pugliese. Sapevate, ad esempio, che il buon Carrisi avesse delle tenute?

Alla sua carriera da cantante, Al Bano Carrisi ha affiancato anche quella da imprenditore. Forse non tutti sanno, infatti, che l’amata voce di Cellino San Marco possiede delle tenute che sono diventate meta di tantissimi turisti. Cosa sappiamo, però, su queste costruzioni? Dove sono situate, qualora voleste visitarle? E, soprattutto, come sono composte?

Se avete intenzione di godervi le bellezze del Sud Italia e, soprattutto, della Puglia, non potete assolutamente perdervi il relax che vi offrono le tenute di Al Bano Carrisi. Queste, da come si può chiaramente comprendere, si trovano proprio sul ‘tacco dello stivale italiano’ ed offrono una serie di comfort davvero impressionanti. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Dove si trovano le tenute di Al Bano Carrisi?

Nato a Cellino San Marco, Al Bano Carrisi ha voluto sfruttare le bellezze della sua terra d’origine per costruire un amato ritrovo per tutti i turisti. È proprio qui che, completamente immerse nel verde, il cantante ha costruito le famose tenute di Al Bano Carrisi. E fare in modo che tutti i suoi ospiti potessero godersi un bel po’ di relax tra i suoi uliveti e vigneti. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Qualora, infatti, i suoi ospiti volessero trascorrere qualche giorni al mare, lo possono fare tranquillamente. A pochi chilometri di distanza dalle tenute, infatti, vi sono i maggior mari italiani. A partire, quindi, dallo Ionio fino all’Adriatico. Insomma, chi si concede una vacanza qui, è consapevole che il relax è davvero assicurato.

Come sono composte?

Oltre a tutta la vegetazione presente all’interno del giardino, gli ospiti delle tenute possono godere anche di tutti i comfort di cui sono dotate. Non solo, ad esempio, nella aeree comuni è possibile disporre del WIFI gratuito, ma – soprattutto durante l’estate – possono rinfrescarsi a bordo di un’immensa piscina, installata nel giardino, e sfruttare tutte le prelibatezze del buffet messo a disposizione.

Non solo la colazione, ma anche pranzo e cena! Le tenute di Al Bano Carrisi, infatti, dispongono anche di un ristorante – chiamato ‘Don Carmelo’ – che offre a tutti i suoi ospiti di assaggiare piatti tipici pugliesi e nostrani, accompagnati da un vino di produzione propria.

Infine, se il vostro obiettivo è quello di rilassarvi, qui potete farlo tranquillamente! Le tenute, infatti, hanno a disposizione anche una SPA, composta da vasca idromassaggio, sauna e molto altro ancora, ed una serie di pacchetti per massaggi e percorsi emozionali.

Avete già prenotato le vostre vacanze estive? Noi abbiamo già qualche idea!