Jasmine Carrisi elenca tutti i ritocchi estetici che avrebbe fatto ed ironizza: “Non so neanche chi è”

Jasmine Carrisi elenca tutti quei ritocchi estetici che avrebbe fatto ed ironizza: il video condiviso sui social è imperdibile.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Jasmine Carrisi. Figlia del mitico Al Bano e di Loredana Lecciso, la giovane ragazza ha saputo facilmente dimostrare di non essere la classica ‘figlia di..’, ma di avere tantissimo talento da vendere. Non solo, così come il suo papà, anche lei ha tentato una carriera nel mondo della musica, ma si è più volte cimentata in trasmissioni televisive che hanno dimostrato e confermato il suo valore.

Tutto si può dire di Jasmine Carrisi fuorché non sia una tipa social! Attivissima sia su Instagram che su Tik Tok, la figlia di Al Bano ama poter interagire e comunicare coi suoi sostenitori. E così, tra scatti che la ritraggono da bambina o da splendida fanciulla, la giovane Jasmine non perde occasione di poter sorprendere i suoi followers.

A fare parecchio ‘chiacchierare’ in questi ultimi giorni, è un video che la giovane ha condiviso sul suo canale Tik Tok ufficiale. Elencando tutti i ritocchi estetici che avrebbe fatto, Jasmine Carrisi ha parecchio ironizzato sull’argomento, diventando la paladina di tutti. “Non so neanche chi è”, ha detto. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Jasmine Carrisi ironizza su tutti i ritocchi estetici che avrebbe fatto: cosa ha detto

Per quanto la sua bellezza non può assolutamente passare inosservata, non si può affatto dire che non sia stata mai ‘bersagliata’ dagli haters. Spesso e volentieri, infatti, Jasmine Carrisi è stata accusata di essersi sottoposta a diversi ritocchi estetici che le avrebbero completamente cambiato i connotati. A fare parecchio discutere, a quanto pare, non è il fatto che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso abbia scelto di rivolgersi alla chirurgia estetica per migliorare qualche lato di sé, ma quanto – secondo molti – la sua giovane età. Che cosa ne pensa, però, in merito la bella pugliese? Si è davvero concessa qualche ritocco estetico? Assolutamente sì, ma a quanto pare non per tutto quello che pensano le persone. Diverso tempo fa, infatti, rispondendo a chi l’accusava di essersi rivolta al chirurgo estetico, la Carrisi ha risposto di essere tutta naturale e di aver fatto qualche piccola cosa alle labbra.

A distanza di tempo da questa sua risposta, Jasmine Carrisi è voluta ritornare sull’argomento. E, con la solita ironia che la contraddistingue, ha replicato a tutti gli attacchi dei suoi haters. “Io quando vedo le mie foto prima di aver rifatto labbra, zigomi, rinoplastica, faccette, seno e botox..”, ha ironizzato la giovane, elencando tutti quei ritocchi che a detta di molti avrebbe fatto. Concludendo, poi: “Non so neanche chi è”.

Con questo video, Jasmine Carrisi non ha né confermato e né smentito le ‘accuse’ dei suoi haters, ma sicuramente li ha messi a tacere una volta per tutte.