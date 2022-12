Qui era solo una bella bambina: è la figlia di personaggi famosissimi e adesso sta facendo carriera in tv

Questa tenerissima bimba dai riccioli biondi oggi è una splendida ragazza ed è la figlia di due personaggi famosissimi: è proprio lei!

Quando si vedono le vecchie foto di volti noti della tv e dello spettacolo in generale è inevitabile restare sempre un po’ sorpresi. La loro immagine attuale è talmente radicata nell’immaginario collettivo che si fa fatica a credere che anche loro siano stati bambini! Il più delle volte non è difficile riconoscerli visto che quasi tutti conservano dei lineamenti piuttosto simili a quelli che conosciamo, ma l’effetto sorpresa non manca proprio mai.

Nel caso della piccola ritratta in questo scatto, si tratta della figlia di una coppia davvero molto popolare, ma non solo. Oggi ha più di 21 anni e l’abbiamo vista in tv in più di un’occasione. Senza contare il suo notevole successo sui social: seguita da ben 111mila follower su Instagram, è sicuramente un volto molto noto sulla celebre piattaforma e, nonostante le critiche ricevute per qualche ritocco vero o presunto, di certo i suoi scatti attirano attenzione e curiosità.

Non c’è da meravigliarsene, visto il suo fascino: sebbene ami cambiare spesso look e colore dei capelli, i suoi tratti estetici restano in ogni caso davvero incantevoli. Non sono mancate negli anni più recenti alcune sue partecipazioni a programmi tv e perfino al cinema dove ha debuttato a soli 17 anni. Nel 2020 l’abbiamo vista affiancare il padre nel ruolo di giudice di un famoso talent targato Rai ed è molto probabile che la sua carriera televisiva prosegua verso traguardi davvero inaspettati. Capito di chi si tratta?

E’ la figlia di due personaggi molto conosciuti: bellissima come quando era bambina

La meravigliosa bimba dello scatto pubblicato su Instagram è stata accompagnata dalla luce dei riflettori sin dalla nascita. Si tratta infatti di Jasmine Carrisi, la primogenita della coppia formata da Al Bano e Loredana Lecciso, che nel 2020 ha accompagnato il papà nel ruolo di giudice a The Voice Senior. Nata il 14 giugno del 2001, la bellissima 21enne ha anche un fratello, Al Bano Junior, chiamato ‘Bido’, quattro fratellastri da parte di padre ed una sorellastra da parte della mamma.

Quando ha incontrato il celebre cantante di Cellino San Marco, infatti, Loredana Lecciso era già madre di Brigitta, nata dal matrimonio con l’editore Fabio Cazzato. Dai tanti scatti postati da Jasmine su Instagram, si nota la somiglianza con la madre, negli ultimi anni lontana dalla tv per decisione propria. Al di là di ciò, grazie alla foto che la mostra da piccola, è evidente che la bellissima figlia di Al Bano e Loredana abbia conservato molti tratti di quando era solo una bambina all’asilo.

La forma del viso, quella degli occhi, il nasino all’insù, i capelli chiari…insomma, sebbene oggi sia sbocciata in tutta la sua femminilità, la foto di ieri e quelle di oggi a confronto mostrano parecchi punti in comune.

Voi l’avevate riconosciuta?