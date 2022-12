Pulire gli occhiali senza graffiarli: bastano solo 2 ingredienti, il metodo approvato dagli esperti

Pulire gli occhiali senza rischiare di graffiarli: bastano solo 2 ingredienti, ecco svelato qual è il metodo approvato dagli esperti.

Sono davvero tantissime le persone che portano gli occhiali da vista. Non tutte, però, sanno come si puliscono correttamente.

Spesso, infatti, il rischio è quello di graffiare le lenti e rovinarle in maniera irreparabile. A tal proposito, c’è chi lo fa utilizzando praticamente qualsiasi tipo di materiale gli capiti sotto mano. Magliette, fazzoletti di carta, tovaglie e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, qualunque cosa possa sembrare anche solo lontanamente simile all’apposita pezza in microfibra contenuta nel portaocchiali diventa buona. Eppure, in assenza di quest’ultima, il metodo corretto da utilizzare sarebbe davvero facilissimo. Ti basta usare questi 2 ingredienti raccomandati dagli esperti e non combinerai mai più pasticci. Guarda un po’ di che cosa stiamo parlando.

Gli errori da evitare

Prima di svelare qual è il metodo approvato dagli esperti per pulire gli occhiali senza rischiare di graffiare la lente, andiamo ad elencare quali sono gli errori più comuni che dovrebbero essere evitati ad ogni costo. Forse non ci avevi mai pensato prima d’ora, ma quando si parla di pulizia degli occhiali non dovresti mai:

usare qualsiasi tipo di stoffa: come abbiamo anticipato poco fa a tale scopo non sono adatti vestiti, tovaglioli, tovaglie e quant’altro;

come abbiamo anticipato poco fa a tale scopo non sono adatti vestiti, impiegare acqua calda: la temperatura troppo elevata potrebbe danneggiare la montatura dell’occhiale e lo strato protettivo della lente;

la temperatura troppo elevata potrebbe danneggiare la montatura dell’occhiale e lo strato protettivo della lente; ricorrere a sostanze acide e corrosive: non usare, quindi, alcol, candeggina, ammoniaca, limone o aceto.

Pulire gli occhiali senza graffiarli: bastano solo 2 ingredienti

Una volta svelati gli errori da evitare quando si puliscono gli occhiali, vediamo ora qual è il metodo consigliato dagli esperti per farlo senza correre il rischio di graffiare le lenti. Ti basterà procurarti questi 2 ingredienti, seguire alla lettera le nostre indicazioni e non avrai più nulla di cui preoccuparti. In pratica, ti serviranno:

acqua tiepida;

sapone neutro.

A questo punto, non dovrai fare altro che sciacquare gli occhiali sotto l’acqua corrente non troppo calda, sfregando delicatamente con le mani pulite ed aggiungendo un po’ di sapone neutro. Continua, quindi, a sfregare, risciacqua ed asciuga accuratamente le lenti affinché non restino macchie o aloni. In alternativa, si può semplicemente ricorrere all’utilizzo del panno in microfibra contenuto all’interno del portaocchiali.

Se è di buona qualità, allora potrai anche lavarlo di tanto in tanto a mano con sapone di Marsiglia o in lavatrice a 40 gradi. Per pulire stanghette e naselli puoi anche utilizzare un po’ di dentifricio. Insomma, se non vuoi correre inutili rischi sono questi sistemi approvati dagli esperti per pulire gli occhiali senza graffiarli. Si ricorda, infine, che questi suggerimenti sono efficaci anche nel caso degli occhiali da sole.