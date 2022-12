Sembra un’altra persona: Ettore Bassi, com’è cambiato da ‘Carabinieri’ ad oggi

Tutti lo ricordano nel ruolo del maresciallo Andrea Ferri nella storica fiction “Carabinieri”, ma com’è cambiato Ettore Bassi negli anni?

La carriera di Ettore Bassi si potrebbe riassumere in due parole: talento e fascino. L’attore barese è riuscito a costruire il proprio successo come interprete di molti ruoli indimenticabili, anche se inizialmente la sua passione sembrava orientata verso altro. Non tutti sanno infatti che la passione che coltivava da bambino era ciò che l’ha portato a studiare per diventare un prestigiatore professionista.

Grazie a tale lavoro, Bassi arrivò a lavorare nei villaggi turistici. Nei primi anni ’90 approdò poi in tv partecipando alla trasmissione Piacere Raiuno e poi a Il più bello d’Italia dove riuscì a vincere il premio di “Miglior talento”. Fu allora che per lui si aprirono definitivamente le porte della televisione: nel ’93 fu al timone de La Banda dello Zecchino e nel frattempo cominciò ad avvicinarsi al mondo della recitazione.

Il primo ruolo televisivo lo ottenne sul set della miniserie Italian Restaurant, ma il primo personaggio che lo consacrò davvero fu quello del maresciallo Andrea Ferri nella fiction Carabinieri. Da lì in poi, per lui si sono susseguiti diversi altri lavori, tra cui quello nella serie Rex come interprete del commissario protagonista.

In tutti questi anni ha recitato molto anche a teatro, ma per quanto riguarda la tv, l’ultima fiction in cui lo abbiamo visto è Svegliati amore mio del 2021, al fianco di Sabrina Ferilli. Qui lo ritroviamo con qualche anno in più rispetto a quando recitava in Carabinieri: l’anno scorso, quando ha preso parte a questa miniserie di tre puntate diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Ettore aveva 51 anni, vediamo com’è cambiato!

Ettore Bassi ieri ed oggi: com’è cambiato l’attore dopo tutti questi anni

Classe ed eleganza hanno sempre contraddistinto Ettore Bassi: il pubblico ha potuto apprezzare queste sue doti anche in occasione della sua partecipazione nel 2019 come concorrente ad un programma Rai molto famoso. Parliamo di Ballando con le stelle, ricordate? Era la 14esima edizione ed Ettore si classificò al secondo posto in finale, in coppia con Alessandra Tripoli.

Durante i mesi in cui fu impegnato sulla pista da ballo l’attore raccontò anche la sua storia personale e l’amore per le sue tre bambine, nate dal matrimonio con l’ex moglie Angelica Riboni. Con quest’ultima, si era sposato nel 2009 e si è separato nel 2018.

Nell’immagine che vi mostriamo, Ettore Bassi appare sul set dell’ultima miniserie a cui ha lavorato, Svegliati amore mio. Qui appare con capelli e barba brizzolati, dettaglio che contribuisce a regalargli ancora più fascino. Lo sguardo è rimasto quello dei temi di Carabinieri e, diciamoci la verità, non passa certamente inosservato neanche adesso!

Noi non vediamo l’ora di rivedere questo talentuoso attore in tv, e voi?