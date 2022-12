Sabrina Ferilli, che lavoro fa suo marito e con chi era sposato prima

Sabrina Ferilli è una delle showgirl più amate ma sapete chi è suo marito, che lavoro fa e con chi è stato sposato in precedenza?

Parlare di Sabrina Ferilli significa raccontare i migliori anni della televisione italiana. L’amatissima showgirl di origini romane ha conquistato il pubblico con la sua irriverente bellezza, la sua ironia ed il suo talento dinanzi la telecamera nel ruolo di attrice. La sua carriera, iniziata ormai anni fa, le ha permesso di raggiungere un incredibile successo. Ricordate i suoi esordi?

Era il 1986 quando ha esordito sul piccolo schermo con la pellicola di Carlo Cotti, Portami la luna. Ma da quei lontani tempi si può dire che ad oggi abbia compiuto dei clamorosi passi avanti per divenire poi un volto amatissimo nel mondo dello spettacolo. Modella e showgirl, attrice e anche giudice del talent del Sabato sera più amato; stiamo naturalmente parlando di Tu Sì Que Vales. In questi anni, il suo percorso le ha portato grandi gioie e soddisfazioni oltre i molteplici premi ottenuti per le sue interpretazioni. Anche l’amore è entrato a far parte della sua vita. Un matrimonio precedente a quello attuale l’aveva vista insieme all’avvocato Andrea Perone. Le cose per i due però non sono andate bene e così sul loro amore è calato un disastroso sipario. E’ dal 2011 però che l’attrice pluripremiata è spostata proprio con lui. Sapete chi è il marito di Sabrina Ferilli?

Chi è il marito di Sabrina Ferilli

Un matrimonio segreto nella città più romantica di sempre. E’ nel capoluogo francese, a Parigi, che Sabrina Ferilli nel 2011 è convolata a nozze con il suo attuale marito, Flavio Cattaneo. I due hanno ufficializzato al mondo dello spettacolo la loro relazione solamente 3 anni dopo. Insieme i due sono davvero una splendida coppia. Ma cosa sappiamo di lui?

Se di Sabrina Ferilli conosciamo piuttosto bene la carriera costruita dinanzi la macchina da cinepresa, di Flavio Cattaneo sappiamo a Rho, un comune del capoluogo lombardo nel 63. Ha di fatti un anno in più alla nostra Sabrina Ferilli che è nata invece nel ’54. Ha compiuto gli studi universitari laureandosi in Architettura presso il Politecnico di Milano ed ha portato a termine gli studi completando il ciclo di studi specialistici presso la Bocconi School of Management. Flavio Cattaneo è stato anche direttore generale della Rai, precisamente nel 2003 e negli anni che vanno dal 2005 al 2014 ha occupato la sedia nei panni di amministratore delegato dell’azienda Terna che si occupa della trasmissione di energia elettrica. Ma quanto al suo ‘privato sentimentale’, cosa sappiamo? Prima di convolare a nozze con Sabrina Ferilli, Flavio Cattaneo è stato sposato con Cristina Goi. Dal loro matrimonio sono poi nati due figli. L’amore tra i due però è poi naufragato, ed oggi Flavio Cattaneo è ormai sentimentalmente legato, da più di 10 anni, alla splendida Sabrina Ferilli.