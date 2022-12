Elisabetta Gregoraci: “Ci mandano via così”, cos’è successo in casa dell’amatissima conduttrice e showgirl.

È una delle conduttrici e showgirl più amate della nostra tv. Bellissima e solare, ha conquistato ancora di più il pubblico grazie alla partecipazione al GF Vip nel 2020, la sua prima esperienza in un reality show. Parliamo proprio di lei, Elisabetta Gregoraci, che nel corso programma di Canale 5 è stata supportata da una vera e propria schiera di fan che, ancora oggi, la seguono con passione. La seguono sul piccolo schermo ma anche sui social, dove Elisabetta è molto attiva.

Su Instagram, la showgirl è seguita da ben 1 milione e 900 mila followers, coi quali condivide i momenti salienti delle sue giornate, tra lavoro e vita privata. E proprio qualche giorno fa, la conduttrice ha condiviso nelle sue stories delle immagini che non sono passate inosservate. Cosa è successo in casa? Vediamolo subito!

Elisabetta Gregoraci ha ripreso tutto: cosa è successo in casa

Un legame unico, quello che lega Elisabetta Gregoraci al suo amato Nathan Falco. Nato dal matrimonio tra la showgirl e l’imprenditore Flavio Briatore, il figlio della coppia ha oggi dodici anni ed è il grande amore della showgirl. Che, sui social, è solita postare foto e video in sua compagnia, sottolineando il meraviglioso rapporto mamma e figlio. E, a proposito di Nathan, nei giorni scorsi Elisabetta ha ripreso il figlio e un altro ragazzino, probabilmente un amichetto, in un momento ben preciso.

“So ragazzi”, ha scritto la Gregoraci nella story, in cui si vedono i due ragazzini alzare il volume della musica in casa. Alzare davvero tanto, a tal punto che Elisabetta esclama: “Ci mandano via così, abbassate!” Un siparietto divertente che, con ogni probabilità, si è svolto in casa di papà Flavio, come si evince da un notevole dettaglio presente nella lussuosa dimora di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Si, parliamo dei maxi orsi d’oro, che nel video condiviso su Instagram si vedono posizionati ai lati della porta. Come è noto, i due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione e sono soliti trascorrere giornate e week end insieme al loro Nathan Falco.

Nelle stories successive, Elisabetta si mostra anche durante un simpatico balletto in compagnia dei ragazzi e, infine, gelato per tutti. Una giornata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, quella trascorsa dall’ex concorrente del GF Vip, che come sempre ama condividere cioè che fai con i suoi amati fan, sempre più pazzi della loro ‘Eligreg’.

Se anche voi non volete perdervi le ultime sulla Gregoraci, cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti divertenti e super interessanti, non ve ne pentirete.