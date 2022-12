Difficile riconoscere Elisabetta Gregoraci: com’era ai tempi di Miss Italia, è cambiata tantissimo

Difficile riconoscere Elisabetta Gregoraci: com’era ai tempi di Miss Italia; la showgirl calabrese è cambiata tantissimo.

Lei non ha bisogno di presentazioni, è uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Conduttrice e showgirl di successo, Elisabetta Gregoraci si è fatta conoscere meglio dal pubblico anche grazie alla partecipazione al GF Vip, qualche anno fa. La prima volta in assoluto in un reality per lei, che nella casa più spiata della tv si è messa a nudo, mostrando lati inediti della sua personalità ed entrando nel cuore di una vera e propria schiera di fan.

Fan che continuano a seguire e sostenere la loro “Eligreg” in tutto ciò che fa, ma siamo certi che tutti sappiano proprio tutto della loro beniamina. Ad esempio, sapevate che, quando aveva soli 17 anni, la Gregoraci ha partecipato a Miss Italia? Se siete curiosi di vedere com’era da ragazzina, siete nel posto giusto! Piccolo spoiler: era già meravigliosa.

Elisabetta Gregoraci, la ricordate a Miss Italia? Com’è cambiata nel tempo

Una carriera iniziata molto presto, quella di Elisabetta Gregoraci, che quando era ancora minorenne ha partecipato al concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, Miss Italia. “Avevo 17 anni, arrivai al concorso come Miss Calabria, e poi lì vinsi Miss Sorriso, il sorriso più bello d’Italia. Non vinsi Miss Italia, però posso dire, porta bene! Abbiamo fatto comunque un bellissimo percorso tutte noi!”. Così, ospite a Vieni da me nel 2018, la Gregoraci parla della sua avventura a Miss Italia, avvenuta quando era solo una ragazzina. La prima esperienza per lei in tv, nonostante avesse inviato domande anche in precedenza: la sua mamma non voleva che pensasse a queste cose, ma che si dedicasse allo studio. A Miss Italia, però, Elisabetta riuscì ad approdare e quello segnò l’inizio della sua carriera, ricca di soddisfazioni e successi.

Nella stessa intervista, Elisabetta racconta come, invece, suo padre non sia mai stato molto geloso di lei e della sorella Marzia. Con grande sorpresa, essendo stato sempre gelosissimo della sua mamma. “Di noi due niente, solo della mamma era geloso. Era molto orgoglioso di me, delle cose che facevo. Mia mamma è sempre stata riservata, aveva quasi timore di applaudirmi quando facevo le cose in giro. Mio padre invece: “Guardate mia figlia, ha vinto il concorso!”. Siete curiosi di vedere com’era la Gregoraci all’epoca del concorso? Resterete incantati dalla sua bellezza:

Eh si, la showgirl è cambiata un bel po’, ma una cosa è rimasta intatta: il suo splendore. Sembra che gli anni non passino mai per Elisabetta, che si conferma una delle donne più belle ed amate del nostro mondo dello spettacolo. Se non volete perdervi gli ultimi aggiornamenti su di lei cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo canale, seguitissimo, è ricco di contenuti super interessanti.