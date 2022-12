Termosifoni, non è come sembra: in realtà questa abitudine non ci fa risparmiare

Termosifoni, non è come sembra: in realtà questa abitudine di cui tutti parlano non ci fa risparmiare in bolletta. Di cosa si tratta.

Quello dei riscaldamenti in inverno è sicuramente un tema ‘scottante’ che preoccupa gli italiani e non solo, soprattutto quest’anno a causa dell’aumento considerevole del costo del gas e dell’energia elettrica.

Le bollette, infatti, stanno letteralmente schizzando alle stelle. A tal proposito, come abbiamo già visto all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, per cercare di contenere il più possibile le spese delle utenze domestiche si può ricorrere ad alcune strategie, alcune sicuramente più efficaci di altre.

Per esempio abbiamo già visto che accendere e spegnere in continuazione i termosifoni è tutt’altro che consigliato. Ma ci sarebbe anche un’altra abitudine di cui tutti parlano, ma che servirebbe a ben poco per farci risparmiare. Ecco di che cosa si tratta. Quando lo scoprirai non riuscirai a crederci.

Termosifoni: in realtà questa abitudine non ci fa risparmiare

Di sicuro ti sarai sentito dire anche tu almeno una volta nella vita che grazie a questa abitudine che riguarda i termosifoni potrai risparmiare una bella somma sulla bolletta del gas. In realtà, le cose sono molto diverse… Hai già capito di che cosa stiamo parlando?

Ebbene, di norma si dice che abbassando al minimo le valvole del calorifero è possibile tagliare i costi in bolletta. Eppure, sembrerebbe non essere proprio così. Cerchiamo, quindi, di capire meglio come dobbiamo comportarci in questi casi per non ritrovarci con delle brutte sorprese.

Il comportamento corretto

Al contrario di quanto si possa pensare, abbassare al minimo le manopole dei termosifoni non ci farebbe risparmiare moltissimi soldi a fine mese. Ad ogni modo, attraverso questo accorgimento almeno in apparenza si andrebbero a ridurre i consumi in quelle stanze della casa meno frequentate, risparmiando un po’ di gas.

Il che ovviamente è vero, però, sarebbe un’altra l’abitudine da considerare per tagliare drasticamente i costi in bolletta. In pratica, se generalmente usiamo solo alcune stanze della nostra abitazione, anziché accendere l’intero impianto di riscaldamento sprecando gas inutilmente, sarebbe più appropriato tenerlo spento ed optare per qualche altro sistema di riscaldamento circoscritto alla camera in cui ci troviamo.

In questo senso, potrebbe rivelarsi particolarmente efficace l’utilizzo di una stufa o, se ce l’abbiamo, del condizionatore o l’impiego di stratagemmi più semplici, ma allo stesso tempo efficaci come il coprirci con vestiti più pesanti, cercare di eliminare gli spifferi che potrebbero passare da porte e finestre e così via. Solo in questo modo, infatti, si potrà davvero risparmiare in bolletta. Il sistema delle valvole, infatti, non permetterebbe lo stesso risparmio. Ci avevi mai pensato prima? Di sicuro d’ora in poi potrai adottare anche questi accorgimenti.