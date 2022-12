Clarissa Burt, il racconto del suo dramma mette i brividi: confessioni da pelle d’oca, tremendo

Recentemente, Clarissa Burt ha raccontato a tutti il dramma vissuto da bambina: le sue confessioni mettono i brividi, davvero tremendo.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Clarissa Burt. Classe ‘69 e di origini statunitensi, la modella approda nel territorio nostrano quando era solo una ragazzina per intraprendere la carriera da modella. E, da quel momento, non si ferma più. La sua bellezza, infatti, non passata assolutamente inosservata e, nonostante la sua giovane età, entra nel cuore di tutti sia come modella che come attrice.

Trasferitasi a Milano da ragazzina, Clarissa Burt si riesce facilmente a distinguere nel mondo della moda. Non solo, infatti, calca le migliori passerelle del mondo, ma riesce anche ad abbinare a questa sua passione, il lavoro come attrice. Tantissimi sono i film a cui ha preso parte ed altrettanto numerosi sono i ruoli da lei vestiti, ma quello che ha lasciato sempre tutti senza parole è la sua capacità di indossare panni totalmente diversi e di farlo nei migliori dei modi.

Intervistata recentemente da Silvia Toffanin, Clarissa Burt ha parlato della sua vita oggi e di come sia stata quella del passato. E, purtroppo, non è stata affatto delle migliori. Alla padrona di casa, infatti, l’attrice ha raccontato il dramma vissuto quando era solo una bambina.

Clarissa Burt racconta a tutti il suo dramma: confessioni da brividi

Dopo Enrica Bonaccorti, anche Clarissa Burt ha scelto di svelare a Verissimo e al suo pubblico il dramma vissuto quando era solo una bambina. Così come quello di Floriana Secondi a Le Belve, anche il racconto della famosa attrice e modella statunitense è stato piuttosto minuzioso e preciso e, soprattutto, ha fatto chiaramente intendere l’incubo vissuto quando era solo una ragazzina. Come dicevamo poco fa, la bella Burt è nata nel 1969 a Filadelfia. Si tratta, quindi, di un’epoca completamente diversa rispetto a quella che viviamo adesso. E dove, purtroppo, non esistevano ancora grandi cose. È proprio per questo motivo che, come raccontato anche dalla diretta interessata, sua madre ha dovuto vivere per anni ed anni un matrimonio malato, fatto di tantissime violenze da parte di suo marito.

Si, avete letto proprio bene: Clarissa Burt ha avuto un padre violente. Ed è stata costretta più volte a vedere sua madre picchiata davanti ai suoi occhi. “Non c’era solo la violenza fisica, ma anche quella verbale. Mamma era incinta e aspettava me e lui l’ha picchiata”, ha raccontato alla padrona di casa del programma. Per più di 20 anni, quindi, la madre dell’attrice ha dovuto subire schiaffi, violenze e molto altro ancora. Fino a quando, spinta da sua figlia e supportata dagli altri suoi figli, ha deciso di scappare e di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita.

Da quel preciso momento, la vita di Clarissa Burt, di sua mamma e dei suoi fratelli è cambiata per sempre. Ritornando indietro nel passato, però, non potrà mai dimenticare quello che ha subito quando era una bambina.