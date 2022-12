Se siete a corto di tempo e idee con della semplice pasta sfoglia e delle mozzarelline potete preparare un antipasto da batticuore

L’idea che un piatto per essere apprezzato e gustoso debba essere anche costoso è una convinzione errata di molti. Le ricette semplici possono essere ugualmente saporite e rubarci solo poco tempo senza gravare troppo sul portafogli. Volete una dimostrazione? Della semplice pasta sfoglia e delle mozzarelline per preparare un antipasto da batticuore!

Vi abbiamo suggerito molte idee geniali e tanti consigli preziosi per prepararvi a questo periodo di festa. Ricordate quando vi abbiamo spiegato come evitare di faticare a pulire i fornelli dopo aver passato ore a cucinare? Un trucco furbissimo che di sicuro ci eviterà di rovinarci le feste perché bloccati tutto il giorno in cucina!

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta semplice e strepitosa da servire come antipasto: che squisitezza!

Mozzarelline e pasta sfoglia: il tuo antipasto sarà da batticuore

Cosa ci occorre:

2 rotoli di pasta sfoglia;

30 mozzarelline;

1 tuorlo;

sale e pepe quanto basta;

spezie a piacere;

sugo di pomodoro quanto basta.

Siete pronti a iniziare? La prima cosa da fare è stendere i nostri due rotoli di sfoglia e andare a distribuire le mozzarelline, distanziate tra loro. Andremo quindi a tagliare dei quadretti attorno ad ogni mozzarellina assicurandoci di avere abbastanza sfoglia per avvolgerle una ad una.

Ricopriamo ogni mozzarellina con un cucchiaio di sugo di pomodoro e una spolverata di parmigiano, sale e pepe. Avvolgiamo la sfoglia così da ottenere delle palline di mozzarella ricoperte, facciamo aderire bene i bordi per evitare che si aprano in cottura.

Ripetiamo il procedimento per tutte le mozzarelline. Prendiamo quindi una teglia e foderiamola con la carta da forno. Andiamo ora a sistemare le nostre mozzarelline così ricoperte. Una andrà in cima, due subito al di sotto, attaccate, poi quattro, sette e così via. Ci ritroveremo, alla fine, con un albero di natale di pasta sfoglia e mozzarella.

Spennelliamo la superficie con del tuorlo d’uovo che avremo lavorato insaporendo con sale e pepe. Inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti. Lasciamo assestare qualche minuto e poi serviamo in un bel vassoio: filante e gustosissimo, questo albero di mozzarella ci farà battere il cuore!