Milena Miconi piange per i figli: cos’è successo, le sue parole

Le lacrime di Milena Miconi che soffre pensando ai suoi figli: l’attrice non si è trattenuta ed ha spiegato cosa la fa piangere.

Capelli rossi, occhi chiari e fisico da urlo, Milena Miconi è stata una vera rivelazione negli anni ’90. La sua carriera era iniziata come modella per poi proseguire come attrice di fotoromanzi, esperienza alla quale si sono aggiunte quelle sul set di famose fiction e a teatro. Molti la ricordano soprattutto per il ruolo di soubrette del Bagaglino, compagnia con cui cominciò a lavorare per lo spettacolo Bufffoni nel 1999.

Altra tappa indimenticabile della sua carriera è stata quella nella serie Don Matteo dove ha interpretato il personaggio di Laura Respighi che alla fine sposa il capitano Anceschi, impersonato da Flavio Insinna. Proprio in questi giorni, la bellissima 51enne romana ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 7 con grande gioia dei fan che in questi anni l’hanno sempre seguita e sostenuta con affetto.

Ai telespettatori più assidui del programma condotto da Alfonso Signorini non sarà sfuggito il primo momento di sconforto di Milena che ha suscitato varie polemiche. Sui social molti l’hanno criticata, vediamo perché.

Milena Miconi in lacrime al GF Vip: c’entrano i suoi figli

Un’avventura, quella nel famoso reality targato Mediaset, che per lei comincia in corsa, visto che questa settima edizione è in onda già dallo scorso settembre. Di certo, inserirsi in un gruppo già formato e con dinamiche già instaurate da mesi non dev’essere semplice e poi c’è da considerare la nostalgia per i propri cari che, a quanto pare, colpisce molti dei concorrenti. Tanto più in un periodo come questo, così vicino al Natale: come i suoi compagni d’avventura, anche Milena trascorrerà queste festività lontano da casa e la cosa non la lascia affatto indifferente. Il suo sfogo, però, come anticipato ha infastidito molti telespettatori.

Mentre era in giardino con Antonella Fiordelisi, la Miconi si è messa a piangere: sebbene sia entrata nel gioco da pochi giorni, il distacco dai figli le pesa molto essendo abituata ad averli sempre accanto. “È per i tuoi figli, ti mancano?”, le ha chiesto Antonella. La giovane gieffina ha poi cercato di consolarla dicendo: “Pensa che loro ti guardano sempre da casa!”. Milena, ancora provata, ha rassicurato la coinquilina sul fatto che si fosse trattato solo di un momento un po’ difficile dal quale poi si sarebbe ripresa.

Il video della chiacchierata tra le due ‘Vippone’ è stato pubblicato dalla pagina Instagram della trasmissione ed ha attirato parecchi commenti negativi. Molti utenti sottolineano infatti che la partecipazione ad un programma come il Grande Fratello non è obbligatoria e che i concorrenti sono ben consapevoli di ciò a cui vanno incontro. “Io non li concepisco sti piagnistei… Sei li per scelta… Per soldi… Quindi è ridicolo tutto ciò..”: questo ed altri commenti del genere si leggono sotto il post in questione.

Voi cosa ne pensate?