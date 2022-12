Alfonso Signorini, la vecchia liaison con una ‘star’: “Vivere con una donna come lei è difficilissimo”

Alfonso Signorini ha raccontato di una vecchia liaison con una ‘star’ molto amata: “Vivere con una donna come lei è difficilissimo”.

Alfonso Signorini è al timone della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista e direttore di Chi ha preso le redini del reality dopo la conduzione di Ilary Blasi. Ricorderete infatti che prima era nel programma insieme alla conduttrice e vestiva il ruolo di opinionista. La nuova edizione è iniziata ed è partita decisamente con il botto.

Sono stati molti i colpi di scena che hanno colpito l’attenzione del pubblico. Questo si è mostrato particolarmente coinvolto per il caso che ha visto al centro Marco Bellavia. Il mental coach dopo aver parlato dei suoi problemi mentali e aver fatto intendere di avere bisogno di aiuto, ha abbandonato la casa. L’atteggiamento degli altri ha alzato un polverone e i telespettatori hanno chiesto a gran voce dei provvedimenti. Scelta che Signorini e la produzione hanno preso. Alfonso ha gestito quanto successo molto bene e si è mostrato particolarmente dispiaciuto per gli eventi.

Adesso il conduttore è impegnato non solo con il suo giornale ma anche con il reality. E’ in onda ben due giorni a settimana. La sua carriera è nota a molti e sotto certi aspetti lo è anche la sua vita privata. A Domenica live, però, qualcuno non lo ricorderà, confessò di avere avuto una liaison con una vera e propria ‘star’ ma che fu particolarmente difficile vivere con lei.

Per ben due volte a settimana Alfonso Signorini è in diretta con il Grande Fratello Vip. Anche quest’anno ne è il conduttore e ha scelto come opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E’ molto amato dal pubblico che lo segue ogni volta che c’è la puntata tanto che il reality ha sempre ascolti molto alti.

Conosciamo ogni cosa della sua carriera e anche della sua vita privata, forse però non tutti sono al corrente di questo retroscena che lo riguarda: Alfonso Signorini ha avuto una liaison con una noto personaggio del mondo dello spettacolo. Qualche anno fa, a Domenica Live, confessò di avere avuto un legame con Valeria Marini: ne eravate a conoscenza?

Alfonso confidò in alcuni video di avere avuto con la showgirl una relazione e che non si era trattata di una storia di una sola notte, come si diceva. I due sono stati insieme diversi mesi tanto che l’aveva presentata a sua madre. Come spiegò, il rapporto si concluse a causa di alcuni atteggiamenti della Marini: “Una sera a casa mia ha lavato i suoi perizomi nel lavandino della cucina, inutile dirvi che c’è stata subito una discussione. Vivere con una persona come lei è difficilissimo”, raccontò apertamente.