“Non voglio più nascondermi”: ha fatto coming out davanti alle telecamere

“Non voglio più nascondermi dietro maschere e mille insicurezze”: ha fatto coming out davanti alle telecamere nel famoso reality.

Aprirsi agli altri è sempre molto difficile, soprattutto se dobbiamo raccontare fatti personali. Preferiamo tenere da parte quella sfera per evitare di vederci addosso commenti e spesso giudizi che ci risultato inappropriati e pesanti da leggere e ascoltare. Trovano maggiore difficoltà i personaggi del mondo dello spettacolo.

Questo perchè sono continuamente sotto l’occhio dei riflettori e una notizia che danno riceve in poco tempo uno sviluppo impressionante. Lo è ancora più quando si tratta di parlare del proprio orientamento sessuale. In questi anni sono stati molti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto coming out. Di recente Valerio Scanu ha fatto la proposta di matrimonio al suo compagno. Il tutto è stato ripreso sui social da amici e conoscenti che erano lì presenti e il cantante ha ricondiviso nelle sue storie il momento magico.

Nelle ultime ore un altro personaggio, che è ai suoi esordi, ha deciso di non nascondersi più e ha fatto sapere di provare interesse anche per il suo stesso sesso: “Non voglio più nascondermi“, ha detto in presenza delle telecamere.

In queste ore ha deciso di aprirsi e raccontare ogni cosa. Come riporta Biccy, che ha riportato la notizia, un personaggio si è aperto raccontando dei suoi interessi. Protagonista del nuovo reality in onda su Netflix Summer Job, ha parlato sembrerebbe per la prima volta davanti alle telecamere del suo orientamento sessuale.

Mentre conversava con un altro protagonista del programma ha detto: “Tu sei completamente etero o no? Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo sono sincero e dentro questa casa tu rispecchi i canoni che ho. Ti avvicini all’ideale di bellezza che ho per un maschio”. A fare questa sorta di coming out è stato Matthias De Donà, che come intuirete dal cognome, ha qualcosa di familiare. Chi segue il Grande Fratello Vip lo avrà già capito. Matthias è il fratello di Giaele, attuale concorrente del reality. I due sono molto legati e anche sui social possiamo ammirare molte foto insieme.

Ebbene, il 18enne, che all’interno della trasmissione ha avuto un flirt prima con Sofia, parlando invece con Pit, ha deciso di aprirsi completamente. Dopo aver chiesto al concorrente se fosse etero o no, dicendogli di non esserlo al 100% perchè come può piacergli una ragazza potrebbe succedere lo stesso con un ragazzo, ha proseguito: “Non voglio più nascondermi dietro maschere e mille insicurezze, questa è la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente senza filtri e paure”. Questo quanto riportato da Biccy.