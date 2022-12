Segui queste poche mosse e i tuoi ceci saranno pronti per la cottura in pochissimo tempo: il trucchetto che in pochi conoscono

Fai così e i tuoi ceci saranno pronti per la cottura in pochissimo tempo: è questo il trucchetto che in pochissimi conoscono.

Quanto sono buoni i ceci? Che siano cucinati con la pasta o uniti ad un frutto tipico della stagione autunnale, questi legumi sono tra i più buoni assoluti, ma soprattutto tra quelli che più riescono ad accontentare a tutti. In tantissimi, quindi, amano cucinarli per i propri cari ed in altrettanto numerosi sono coloro che non possono fare a meno di notare quanto sia faticoso cuocerli. A meno che non si compra uno di quei classici barattoli già cotti, non si può affatto nascondere quanto sia lungo il procedimento per farli ammorbidire e passare, poi, alla loro cottura.

Anche tu sei solita cucinare i ceci e, prima di passare a questa passaggio, di farli ammorbidire all’interno di una pentola ricolma d’acqua? Si tratta di un procedimento che, come dicevamo, in tantissimi mettono in pratica, soprattutto quando si comprano quelli freschi, ma che costa tantissimo tempo. Pensate, ci sono persone che iniziano questo passaggio più di 10 ore prima della loro cottura! Insomma, non si può affatto dire che cucinare i ceci sia una cosa da niente. Con l’articolo di oggi, però, vogliamo svelarvi come sia possibile ridurre i tempi a disposizione ed avere dei legumi pronti da cucinare in pochissimo tempo.

Se segui questi passaggi i tuoi ceci saranno pronti per la cottura in pochissimo tempo

Chi lo dice che solo il processo di scongelamento può essere velocizzato? Certo, sarebbe sempre meglio seguire la prassi tradizionale ed aspettare che un determinato pasto si scongeli ‘naturalmente’ anziché ridurre al minimo i tempi, ma quando si va di fretta un piccolo alla strappo alla regola è davvero concesso.

Con l’articolo di oggi, come dicevamo fino a poco fa, vogliamo spiegarti come sia possibile preparare i ceci alla cottura dimezzando di gran lunga i tempi. Anche tu, infatti, sei solita farli ammorbidire in una pentola piena di acqua corrente ed aspettare ore ed ore? Ti assicuriamo che da questo momento in poi non lo farai mai più. Ecco quali sono i passaggi che bisogna necessariamente seguire:

Sciacqua sempre i ceci prima di procedere con l’acqua corrente;

Prendi i tuoi ceci, uniscici tre tazze d’acqua e mettili in una ciotola tipica per la cottura a microonde, chiudendola accuratamente;

Fai cuocere nel famoso fornetto per circa 15 minuti a 800 W;

Trascorso il tempo necessario, lasciali raffreddare da soli per circa un’oretta;

Conclusa questa operazione, scola i tuoi ceci, sciacquali e passa alla loro cottura classica.

Lo sapevate? In tantissimi credono che aggiungendo un pizzico di bicarbonato, il procedimento di ammorbidimento si velocizzi alla massima potenza. Sarà sicuramente così, ma in casi d’emergenza provate quanto vi abbiamo detto poco fa. E vi assicuriamo che resterete sbalorditi.

Ci proverete anche voi?