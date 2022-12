Chi sono i figli di Pippo Baudo e cosa fanno nella vita: in pochi conoscono questo retroscena

Nonostante la sua celebrità come conduttore tv, non molti sanno chi sono e che lavoro fanno i figli del grande Pippo Baudo.

Tra coloro che hanno scritto una pagina importante di storia della televisione italiana c’è sicuramente Pippo Baudo: il presentatore siciliano, oggi, 86enne, è stato sicuramente un pilastro dello spettacolo nostrano, avendo anche scoperto vari talenti durante la sua carriera. Un percorso iniziato negli anni ’60 e svoltosi principalmente in Rai con la conduzione di varietà famosissimi.

Forse non tutti ricordano le sue partecipazioni a diverse pellicole e fiction, dove ha interpretato per lo più sé stesso. Anche la musica è sempre stata un aspetto rilevante della sua attività artistica: Pippo ha infatti scritto diversi brani destinati soprattutto alla tv e al cinema. Insomma, le tappe del suo successo non hanno certo bisogno di presentazioni, ma sulla sua vita privata non tutti sanno granché.

Di sicuro ha avuto molte storie d’amore importanti, tra cui quella con il famoso soprano Katia Ricciarelli, sfociata in un matrimonio durato quasi vent’anni. Prima dell’ex gieffina, Baudo era stato sposato con Angela Lippi dalla quale nel 1970 ha avuto la figlia Tiziana. Quest’ultima l’ha reso nonno di due gemelli, Nicholas e Nicole. Non molti sanno, però, che lo storico volto Rai ha anche un altro figlio, Alessandro, nato nel 1962, e riconosciuto negli anni ’90. Alex Baudo è nato dalla relazione con Mirella Adinolfi ed anche lui ha un figlio, Sean.

Che lavoro fanno Tiziana ed Alessandro, i figli di Pippo Baudo

Per quanto riguarda Tiziana, la secondogenita del ‘Pippo nazionale’ è stata segretaria del padre ed oggi è una PR. Si occupa infatti dell’organizzazione di eventi e della gestione del booking ospiti di varie trasmissioni tv. Inoltre, lavora da molti anni per RTL 102.5 ed è sentimentalmente impegnata col conduttore radio Mirko Mengozzi, padre dei suoi due figli nati nel 2010.

La storia di Alessandro, invece, è più complicata, visto che il padre lo ha riconosciuto legalmente solo nel 1996. Prima di compiere 30 anni, l’uomo non sapeva di essere figlio del noto presentatore. Come raccontò in un’intervista a Domenica Live, lo scoprì in modo abbastanza particolare. All’epoca della sua nascita, la madre Mirella era sposata con Tullio Formosa, dirigente Rai, che Alex ha creduto suo padre per molti anni. Da piccolo, Alessandro vedeva Pippo come uno zio che frequentava di tanto in tanto.

Quando Formosa morì, Mirella rivelò la verità al figlio mentre questi si trovava in Australia, dove si era trasferito. Dopo il comprensibile stupore iniziale, Alex ha metabolizzato la sconvolgente notizia ed oggi ha un rapporto molto sereno col conduttore. Nel Nuovissimo Continente, Alex Baudo è un noto cantante.

E voi conoscevate questo retroscena sulla vita privata dell’amatissimo Pippo?